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Hizbullah: İsrail'in Geri Çekilmesinde Gecikme Ateşkes İhlali Olacak

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinde yaşanacak gecikmenin ateşkes anlaşmasını ihlal edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:41
Hizbullah: İsrail'in Geri Çekilmesinde Gecikme Ateşkes İhlali Olacak

Hizbullah'tan Sert Açıklama

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesinde herhangi bir gecikmenin ateşkes anlaşmasının "açıkça ihlali" olarak değerlendirileceğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Lübnanlı yetkililere, ateşkes anlaşmasının tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanması için anlaşmanın garantörleri üzerinde baskı kurma çağrısında bulunuldu.

60 Gün İçinde Çekilme Bekleniyor

Açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarından nihai olarak çekilmesi için 60 günlük sürenin neredeyse dolmak üzere olduğu vurgulanırken, ateşkes anlaşmasında belirtilen maddelere uygun olarak çekilmenin gerekliliği ifade edildi. Lübnan halkının güneydeki yerleşim yerlerine geri dönmesi için şartların uygun hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te uygulamaya giren ateşkes anlaşması çerçevesinde ordusunun bu ülkeden çekilmesine birkaç gün kala ABD'den çekilme takviminin 30 gün uzatılması için ek süre istemişti. Habere göre, ABD, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden zamanında çekilmesi yönünde baskı yapmasına rağmen İsrail'in bu talepte bulunduğu kaydedildi.

Ateşkesin Uygulanabilmesi

Ateşkes anlaşmasına göre, Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içerisinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve çekilmesi öngörülüyordu. Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren İsrail ordusunun bombardıman ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdüğü bildiriliyor.

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