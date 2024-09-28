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Hizbullah İsrail'in Hava Üssünü Füzelerle Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hava üssünü Fadi füzeleriyle vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise füzeleri düşürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:40
Hizbullah İsrail'in Hava Üssünü Füzelerle Hedef Aldı

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ramat David askeri hava üssünün hedef alındığını kamuoyuna duyurdu.

Fadi Füzeleri ile Saldırı

Bu açıklamada, Akka kenti civarında İsraillilerin yaşadığı bölgelerin Fadi 1 füzeleriyle bombalandığı belirtildi. Ramat David üssü ise Fadi 3 füzeleriyle hedef alındı. Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin oturduğu Roş Pina, Saar ve Capri bölgeleri de Fadi 1 füzeleriyle vuruldu.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan bir karadan karaya füzenin, ülkenin kuzeyinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Kısa bir süre sonra, Safed bölgesine toplam 10 roketlik bir saldırı düzenlendi. Ordunun açıklamasında, hava savunma sistemlerinin bazı roketleri etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

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