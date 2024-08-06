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Hizbullah, İsrail'in Kuzeyinde Askeri Üssü İHA'larla Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri bir üssü kamikaze dronlarla vurdu. Hedefler başarıyla imha edildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 02:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 02:51
Hizbullah, İsrail'in Kuzeyinde Askeri Üssü İHA'larla Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in Kuzeyindeki Üssü Hedef Aldı

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bulunan bir askeri üsse yönelik olarak çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklama ve Hedefler

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına, özellikle de Meys el-Cebel bölgesindeki bir "suikast" girişimine yanıt olduğu belirtildi. Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne yönelik olarak çok sayıda kamikaze dronunun gönderildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi.

Ali Cemalleddin Cevad'ın Ölümü

Hizbullah, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah üyesi Ali Cemalleddin Cevad'ın hayatını kaybettiğini de bildirdi. İsrail ordusu, Cevad'ı hedef alan saldırıya dair görüntüler yayınlayarak onun Hizbullah'ın askeri kanadı olan Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu belirtti.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail ordusu, Cevad'ın Lübnan sınırındaki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğunu kaydetti. 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında toplamda 394 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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