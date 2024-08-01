Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail İle Çatışmalar Yeni Bir Aşamaya Geçti

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in saldırılarının ardından çatışmaların yeni bir aşamaya girdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:40
Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail İle Çatışmalar Yeni Bir Aşamaya Geçti

Hizbullah Lideri Nasrallah'dan Çarpıcı Açıklamalar

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in örgütün üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." diyerek çatışmaların daha da tırmanabileceğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Gelişmeler

Nasrallah, konuşmasında İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'taki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Şükür'ün öldürüldüğünü hatırlattı. Cenaze törenine video konferans ile katılan lider, "Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi. Ancak bunun tırmanması düşmanın tepkisine bağlı." diye ekledi.

Mecdel Şems İddiaları

Hizbullah lideri, İsrail'in Mecdel Şems kentine yönelik saldırısını da değerlendirdi. "Daha önce de bu olayla bağlantımız olmadığını söyledik. Biz bu füzelerin kaynağını biliyoruz." diyerek, saldırılarla bağlantılarının olmadığını vurguladı.

Şükür ve Diğer Kayıplar

Fuad Şükür'ün öldüğü saldırıda, 7 sivilin hayatını kaybettiğini, bunlar arasında 3 kadın ve 2 çocuk bulunduğunu aktaran Nasrallah, "Şükür'ün vurulduğu binada İran uyruklu bir kişi de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

İsrail’in İddiaları ve Tepkiler

İsrail ordusu, Beyrut’a yönelik düzenlenen saldırının ardından, Şükür’ün "savaşçıları yönettiğini" öne sürdü. Ayrıca, "1983'teki ABD Deniz Piyadeleri saldırısında da rolü olduğu" iddiasında bulunuldu. Nasrallah, aldığı ceza ve ödüllerle gündemde olan Şükür'ün kaybının Hizbullah için büyük bir zorluk oluşturacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek