Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail İle Çatışmalar Yeni Bir Aşamaya Geçti

Hizbullah Lideri Nasrallah'dan Çarpıcı Açıklamalar

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in örgütün üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." diyerek çatışmaların daha da tırmanabileceğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Gelişmeler

Nasrallah, konuşmasında İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'taki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Şükür'ün öldürüldüğünü hatırlattı. Cenaze törenine video konferans ile katılan lider, "Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi. Ancak bunun tırmanması düşmanın tepkisine bağlı." diye ekledi.

Mecdel Şems İddiaları

Hizbullah lideri, İsrail'in Mecdel Şems kentine yönelik saldırısını da değerlendirdi. "Daha önce de bu olayla bağlantımız olmadığını söyledik. Biz bu füzelerin kaynağını biliyoruz." diyerek, saldırılarla bağlantılarının olmadığını vurguladı.

Şükür ve Diğer Kayıplar

Fuad Şükür'ün öldüğü saldırıda, 7 sivilin hayatını kaybettiğini, bunlar arasında 3 kadın ve 2 çocuk bulunduğunu aktaran Nasrallah, "Şükür'ün vurulduğu binada İran uyruklu bir kişi de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

İsrail’in İddiaları ve Tepkiler

İsrail ordusu, Beyrut’a yönelik düzenlenen saldırının ardından, Şükür’ün "savaşçıları yönettiğini" öne sürdü. Ayrıca, "1983'teki ABD Deniz Piyadeleri saldırısında da rolü olduğu" iddiasında bulunuldu. Nasrallah, aldığı ceza ve ödüllerle gündemde olan Şükür'ün kaybının Hizbullah için büyük bir zorluk oluşturacağını belirtti.