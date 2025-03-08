Hizbullah, Suriye İddialarını Şiddetle Reddetti

Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'deki olaylara müdahale ettiği suçlamalarını kesin bir dille yalanladı ve dış güçlerin etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:34
Hizbullah, Suriye İddialarını Şiddetle Reddetti

Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu süreçte bir tarafa destek sağladığı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor ve orada yaşanan çatışmanın bir parçası olmakla suçluyor," ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu yöndeki suçlamaların dış güçlere hizmet ettiği belirtilerek, "Hizbullah bu asılsız iddiaları açıkça ve kategorik olarak reddediyor" denildi.

Sosyal medya platformlarında, Esed rejiminin eski müttefiki Hizbullah'ın Suriye'de yaşanan saldırılara destek verdiğine dair birçok aktivist tarafından iddialar ortaya atılmıştı.

Lazkiye'deki Olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırının ardından, devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletilmiş durumda. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, çarpışmalar sürüyor.

Devrik rejim güçleri, dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdikleri bir saldırıda en az 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu saldırının ardından Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları protesto etti.

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