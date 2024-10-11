Hizbullah'tan İsrail Açıklaması: Savaşın Başlangıcındayız

Hizbullah Sözcüsü Afifi: Savaşın Daha Başında Olunduğunu Vurguladı

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın güneyindeki savunma stratejilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dahiye bölgesinde düzenlenen basın toplantısında, savaşın başlangıç aşamasında olduklarını belirtti.

Esnek Savunma Stratejisi

Afifi, "Lübnan'ın güneyinde statik değil, esnek bir savunma yapacağız" diyerek, bu stratejinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in bombardımanlarına karşı kamuoyu oluşturmanın da gerekliliğinin altını çizdi.

İsrail'in Bombardımanı ve Uluslararası Tepki

Afifi, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyindeki bombalanan bölgede yaptığı saldırıları kınadı. "Zaman ayarlı füzelerle banliyöleri bombalıyorlar. Bu, uluslararası toplum üzerinde hiçbir etkisi olmayan çürük bahanelerle yapılıyor" şeklinde konuştu.

BM Güçlerine Yönelik Saldırılar

Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin karargahlarının ve tesislerinin hedef alınmasının kınanması gereken bir eylem olduğunu belirten Afifi, BM'nin bu tür saldırılara yönelik tepkilerini yetersiz buldu.

Güç ve Direniş Vurgusu

Afifi, İsrail'in caydırılması için uluslararası topluma değil, "güç ve direniş"e ihtiyaç olduğunu belirtti. "Düşmana şunu söylüyorum; saldırılarımızdan sadece birkaçını gördünüz" ifadeleriyle mesajını güçlendirdi.

2023 Yılı ve Savaşın Seyri

Düşmanla olan savaşlarının daha başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden Afifi, 1982 yılında yaşanan olayların tekrarlanmadığını vurgulayarak, dikkatli olunması gerektiğini ekledi.