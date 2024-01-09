Hizbullah'tan İsrail'e ait askeri noktaya saldırdı

Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik saldırı gerçekleştiren Hizbullah Hareketi, sınır bölgesindeki bir askeri noktayı vurduğunu açıkladı.

Hizbullah'tan İsrail'e ait askeri noktaya saldırdı
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Lübnan'dan İsrail güçlerine yönelik saldırı gerçekleştiren Hizbullah, sınır bölgesindeki bir askeri noktayı vurduğunu açıkladı. Hizbullah, İsrail'in el Malikiyye askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığını belirtti. 

Lübnan'dan İsrail 'in kuzeyindeki beldelere yönelik iki füze atılmasının ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine doğru topçu atışı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın verdiği bilgiye göre, İsrail'in topçu birlikleri Lübnan'ın Tel Hamamis ve Hula beldelerinin yakınlarını bombaladı.

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Hizbullah, İsrail'in el Malikiyye askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığını kaydetti. Lübnan ordusu ise, İsrail'e doğru fırlatılmak üzere hazırlanan bazı roketler ve fırlatma platformunu ele geçirdiğini bildirdi.Lübnan'dan İsrail'e karşı sınırda süren çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah üyesi ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölü olarak kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından atılan füzelerin ardından Lübnan'ın güneyine topçu atışı yaptı. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'ın Tel Hamamis ve Hula beldelerinin yakınlarını vurduğunu duyurdu.

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