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Hizbullah'tan İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılara Uyarı: "Tehlikeli Bir Adım"

Hizbullah, İsrail'in Suriye'deki askeri gücü hedef almasının tehlikeli olduğunu belirtti ve uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:49
Hizbullah'tan İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılara Uyarı: "Tehlikeli Bir Adım"

Hizbullah'tan Kritik Açıklama

Hizbullah, İsrail'in Suriye'nin askeri gücünü hedef alması ve daha fazla toprağını işgal etmesinin "tehlikeli bir adım" olduğunu belirtti.

Açıklama, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılar ve toprak işgallerini kınayarak, bu eylemlerin son bulması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Açıklamada, Suriye halkının korunmasında sorumlulukların İslam ve Arap dünyası, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in saldırganlığına karşı etkin bir duruş sergilenmemesi ve Filistin halkının hakları için yeterli adımlar atılmaması nedeniyle, İsrail'in bölgedeki ülkeleri hedef almaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Saldırılara Seyirci Kalınmamalı

Söz konusu açıklamada, Suriye'ye ve halkına yönelik acımasız saldırılara göz yummamak gerektiği belirtildi. Hizbullah, İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için her türlü adımın atılması gerektiğini ifade etti.

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