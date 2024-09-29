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Hizbullah Üst Düzey Komutanı Ali Karaki'nin Ölümü Açıklandı

Hizbullah, Ali Karaki'nin İsrail saldırısında Hasan Nasrallah'la birlikte hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:06
Hizbullah Üst Düzey Komutanı Ali Karaki'nin Ölümü Açıklandı

Hizbullah'tan Önemli Açıklama

Hizbullah, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin, 27 Eylül'deki İsrail saldırısında Hasan Nasrallah ile birlikte öldüğünü duyurdu.

Beyrut'taki Saldırılar

Örgütün yaptığı açıklamaya göre, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırılarında Karaki’nin de yaşamını yitirdiği belirtildi. 1982 yılından bu yana Hizbullah'ın güney askerlerinin komutanlığını yapan Karaki, 8 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybettiği güne kadar güney cephesi komutanlığı görevinde bulunuyordu.

Karaki'nin Rolü ve Saldırılar

Ayrıca, İsrail'in Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda Karaki'nin, Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer birçok kişi ile birlikte öldüğü ifade edildi. Ali Karaki, Hizbullah'ın askeri kanadının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Öte yandan, İsrail ordusunun 17-18 Eylül tarihleri arasında Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarını hedef alarak gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, Lübnan'da şiddetlenen saldırılar neticesinde 1052 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor.

Uluslararası Göç ve Yanıtlar

Lübnan’ın güney kesimlerinden Beyrut ile kuzey bölgelerine yönelik bir göç dalgası sürerken, Suriye’ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği bildirilmektedir. Hizbullah ise İsrail’e karşılık vermek amacıyla roket ve füzelerle saldırılara devam etmektedir. Ancak, İsrail tarafında bu saldırılar sonucu büyük hasar bildirilmediği gözlemleniyor.

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