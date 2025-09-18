Hizbullah Vekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Artık Hiçbir Uluslararası Güvence Yok

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Hiçbir Güvence Kalmadı

Fadlallah, Lübnan devletine milli tutum çağrısı yaptı

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekili Hasan Fadlallah, uluslararası toplumun İsrail'i durduracak herhangi bir garantisinin kalmadığını vurgulayarak Lübnan devletine milli bir tutum alma çağrısında bulundu.

Fadlallah, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamasında, "İsrail’in güneydeki beldelere yönelik yenilenen saldırısı, halkımızı teslim olmaya veya toprağından vazgeçmeye zorlayamayacak, aksine halkımızın inancına, tercihine ve direniş yoluna bağlılığını artıracaktır." ifadelerine yer verdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın ateşkesi garantör ülkelere yaptığı çağrıya atıfta bulunan Fadlallah, "Lübnan devleti ve halkı için artık ilave bir kanıta gerek yoktur. İsrail terörünü dizginleyecek hiçbir uluslararası ya da diplomatik güvence bulunmamaktadır. İsrail, insanları korkutmaya, öldürmeye ve mülkleri yok etmeye devam etmektedir." dedi.

Fadlallah, ateşkes garantörlerine yapılan resmi çağrıların sonuçsuz kaldığını belirterek, "Ateşkes anlaşmasının garantörlerine yapılan resmî çağrılara bel bağlamak, derin bir vadide yankılanan ama kimsenin duymadığı bir çığlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin milli bir karar alması gerektiğini söyleyen Fadlallah, "Devlet, milli seçeneğini netleştirmeli ve içindeki bazı çevrelerin dış dayatmalardan başka bir şey getirmeyen yanlış beklentilerini yeniden gözden geçirmelidir. Resmî olarak güç unsurlarından taviz vermek, yalnızca İsrail’in saldırılarında daha da ileri gitmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Hükümeti sorumluluk almaya çağıran Fadlallah, "Devlet ve onun icra organı olan hükümet, halkının beklentileriyle uyumlu ulusal ve fiilî bir tutum almakla yükümlüdür. Bu tutum, ulusal onurun küçük düşürülmesi ve egemenliğin ihlal edilmesi sürecine son vererek, saldırıya karşı her türlü imkânı kullanma kararlılığını içermelidir. Hükümet, halkının sorumluluğunu üstlenen ve egemenliği korumayı taahhüt eden bir hükümet olarak hareket etmeye karar verirse, bu imkânların birçoğuna sahiptir." dedi.

Görgüye göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki 5 ayrı beldeye hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca dün akşam İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirmişti.

Nevvaf Selam da, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı beldeleri hedef alma tehditlerine tepki göstererek, ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin garantör ülkelerine (ABD-Fransa) "İsrail’e baskı yapın" çağrısında bulundu.

Ateşkes ve garantörler

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in sık sık anlaşmayı ihlal ettiği bildiriliyor. Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürdüğü kaydedildi.