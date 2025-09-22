Hızır Aslıyüksek: Adli Tıp Grup Başkanlığı Sayısı 18'e Çıkacak

Hızır Aslıyüksek'ten hedef: Grup başkanlığı sayısı 18'e çıkarılacak

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kongrede konuştu. Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Aslıyüksek, Adli Tıp Kurumunun iki asra yaklaşan tecrübe ve vizyonuyla adli bilirkişilik alanında öncü ve referans bir kurum olduğunu vurguladı. Kurumun resmi bilirkişilik hizmetinin yanında bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerek, bugüne kadar 750 asistan hekime adli tıp uzmanlık eğitimi verildiğini, hakim ve savcı adayları ile tıp, hukuk ve otopsi teknisyenliği bölümü öğrencilerine adli tıp ve otopsi pratik eğitimi vermeye devam ettiklerini belirtti.

2024 ve 2025 istatistikleri

Aslıyüksek, kurumun 2024 yılında 28.802 otopsi, 23.704 ölü muayenesi, 467.497 adli muayene ve 147.587 DNA incelemesi de dahil olmak üzere toplam 901.606 adli dosyayı inceleyerek mütalaa ve adli rapor düzenlediğini kaydetti. Kurumun 2025 yılının ilk 8 ayında ise toplam 615.944 adli dosyayı inceleyerek mütalaa ve adli rapor düzenlediğini aktardı.

Yaygınlaştırma hedefleri

Aslıyüksek, daha fazla kişiye yerinde bilirkişilik hizmeti sunabilmek için adli tıp grup başkanlıkları, ihtisas daireleri ve şube müdürlüklerini ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını söyledi. Kurumun halihazırda 16 ilde grup başkanlıkları ile hizmet verdiğini belirten Aslıyüksek, Öncelikle insan hakları eylem planında hedeflenen bölge adliye mahkemesi bulunan illerde grup başkanlığı açmayı planladıklarını açıkladı. Hedeflerinin bir yıl içinde grup başkanlığı sayısını 18'e çıkarmak ve 2028 yılına kadar büyükşehirlerin tamamında grup başkanlığı açmak olduğunu dile getirdi.

Kongre programı ve bildiriler

Kongrede 24 panelde 27 ülkeden 151 panelist yer alacak; bunların 38'i yurt dışından katılıyor. Ayrıca kongrede 66 sözlü ve 118 poster olmak üzere toplam 184 bildiri sunulacağı ifade edildi.

ENFSI Başkanı Lukomska'nın değerlendirmesi

Avrupa Adli Bilim Kuruluşları Ağı (ENFSI) Başkanı Agnieszka Lukomska, geçen yılki kongrenin verimli geçtiğini, bu yılki etkinliğin de dünya genelindeki adli tıp çalışanlarına önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Lukomska, adalet ve kolluk kuvvetlerinin birlikte çalışmasının suçlarla mücadelede büyük avantaj sağladığına dikkat çekti.

Lukomska, teknolojik gelişmelerin ve yapay zekanın insan hayatını iyileştirirken aynı zamanda suçluların tespit edilmesini zorlaştırabildiğini söyledi. Adli tıp alanında bilimsel ve teknolojik eğitimlerin gelecekte yol gösterici olacağını; yapay zeka, biyometri ve suç mahallerinde yeni araçların kullanılmasının suçluların yakalanmasında fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongresi, öğleden sonra düzenlenecek oturumlarla devam edecek.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde başladı. Programın açılışına katılan Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, konuşma yaptı.