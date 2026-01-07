Hoca Hasan Medresesi restorasyonu başlıyor — Çolakbayrakdar: Ödüllü projeler Kayseri’ye kazandırılacak

Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi restorasyonunun bu yıl başlayacağını, bugüne kadar 8 eserin restore edildiğini ve çalışmaların ödüllerle taçlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:11
8 eser restore edildi, hedef Kayseri’nin ilk medresesini ayağa kaldırmak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması kapsamında yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 8 eserin restore edilerek hizmete kazandırıldığını ve bu çalışmaların ödüllerle taçlandırıldığını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, şu ifadeyi kullandı: "Tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürüttüğümüz çalışmalar, aldığımız ödüllerle taçlandırılmaktadır"

Bu yıl Kayseri’nin ilk medresesi Hoca Hasan Medresesi için restorasyon çalışmalarına başlanacağını belirten Çolakbayrakdar, yapının mülkiyet kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve kazı çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Başkanın sözleri şöyle: "İnşallah bu yıldan itibaren restorasyon çalışmalarına başlayarak burayı yeniden ayağa kaldıracağız. Sahabiye Medresesi’nde olduğu gibi Hoca Hasan Medresesi’ni de Kayseri’nin kültür hazinesine yeniden kazandırmış olacağız"

Çolakbayrakdar, bu süreçte emeği geçen Kentsel Tasarım Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, "Eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması konusunda 8 yıldır özveriyle yürütülen bu çalışmalar, bölgemizin tarihi mirasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu hassasiyetimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Yok olmuş ancak izleri bulunan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürecektir" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan eserler arasında General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Camii, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi yer alıyor.

Tarihi Kentler Birliği ödülleri

Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından bugüne kadar 7 kez ödüle layık görüldü. Alınan ödüller şu şekilde sıralanıyor:

2023 Uygulama Ödülü: Erkilet Arabidin Mescidi

2022 Proje Ödülü: Hıdırellez Çevre Düzenlemesi

2020 Uygulama Ödülü: Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü

2019 Proje Ödülleri: Çandır Camii, Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü

2018 Başarı Ödülü: Himmetdede Camii Restorasyonu

2017 Uygulama Ödülü: General Emir İlkokulu Restorasyonu

2016 Proje Ödülü: General Emir İlkokulu Restorasyonu

