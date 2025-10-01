Hochul'dan ICE'ye Tepki: AA Başkameramanına Yapılan Saldırıyı Eleştirdi

New York Valisi Kathy Hochul, Manhattan'daki federal mahkeme binasında AA başkameramanı dahil gazetecilere yapılan saldırının ardından ICE görevlilerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:49
Manhattan'daki federal mahkeme binasında yaşanan olay sonrası valinin açıklamaları

Hochul, olayın ardından kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı ve ICE görevlilerinin tutumunu sorguladı.

Hochul, olayın ardından kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı ve ICE görevlilerinin tutumunu sorguladı.

Gelişmelerle ilgili kamuoyunda artan tepkiler ve basın özgürlüğüne ilişkin endişeler dikkat çekiyor.

