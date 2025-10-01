Hochul'dan ICE'ye Tepki: AA Başkameramanına Yapılan Saldırıyı Eleştirdi
Manhattan'daki federal mahkeme binasında yaşanan olay sonrası valinin açıklamaları
New York Valisi Kathy Hochul, Manhattan'daki bir federal mahkeme binasında Anadolu Ajansı başkameramanı dahil gazetecilere yapılan saldırının ardından ICE görevlilerini eleştirdi.
Hochul, olayın ardından kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı ve ICE görevlilerinin tutumunu sorguladı.
Gelişmelerle ilgili kamuoyunda artan tepkiler ve basın özgürlüğüne ilişkin endişeler dikkat çekiyor.