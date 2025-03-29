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Hollanda'da Filistin Toprak Günü'nde Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Hollanda'nın Amsterdam kentinde, Filistin Toprak Günü dolayısıyla Gazze'ye yönelik saldırılara karşı büyük bir protesto gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:46
Hollanda'da Filistin Toprak Günü'nde Gazze Saldırıları Protesto Edildi

30 Mart Filistin Toprak Günü, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü olarak kutlanırken, bu yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırılar dolayısıyla büyük bir protesto gerçekleştirildi.

Uluslararası Af Örgütü ve birçok sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği gösteriye, Amsterdam Spui Meydanı'nda yaklaşık 400 kişi bir araya geldi. Göstericiler, Dam Meydanı'na yürüyerek ramazan ayının son günü dolayısıyla burada bir sokak iftarı düzenledi.

Eylemciler, "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur" gibi sloganlar atarak, Hollanda hükûmetine İsrail'e olan desteklerini kesme çağrısında bulundu. Ayrıca açlık ve işgal konusundaki kaygılarını dile getiren dövizler taşıdılar.

Gösteriyi organize eden Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusunun konuşmasında, Muhammet Karacabay, “İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Son 18 ayda Gazze'de 50 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan saldırılar düzenledi,” diyerek, durumu eleştirdi.

Sokak iftarının düzenlendiği Dam Meydanı'ndaki etkinlik, soğuk havaya rağmen yaklaşık 4 saat sürdü ve katılımın oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin...

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü ve İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı saldırılar dolayısıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, gösteri düzenledi. Amsterdam Spui Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, Dam Meydanı'na yürüdü.

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin...

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü ve İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı saldırılar dolayısıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, gösteri düzenledi. Amsterdam Spui Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, Dam Meydanı'na yürüdü.

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