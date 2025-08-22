Hollanda'da İsrail'e Yaptırımlar Talebi Engellenen Veldkamp'ın Ardından NSC'li Bakanlar İstifa Etti

Veldkamp'ın İsrail'e yaptırımlar çağrısının koalisyon ortakları tarafından engellenmesinin ardından, NSC partili diğer bakanlar da geçici hükümetten istifa etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 22:36
Koalisyon içi anlaşmazlık kabına çıktı

Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın İsrail'e yaptırımları artırma talebinin koalisyon ortakları tarafından engellenmesinin ardından, hükümetteki NSC partili diğer bakanlar da istifa etti.

Veldkamp'ın talebinin veto edilmesi, koalisyon içinde derin bir görüş ayrılığına işaret etti. Bu gelişme sonrası NSC mensubu bakanların art arda görevlerinden çekilmesi, geçici hükümette önemli bir değişikliğe yol açtı.

İstifalar, ülke siyasetinde yankı uyandırırken, koalisyonun iç dinamikleri ve hükümetin işleyişine ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı. Gelişme, hem parlamentoda hem de kamuoyunda geniş tartışma başlattı.

Konuya ilişkin resmi açıklamalar ve izlenecek yol haritası bekleniyor; taraflar arasında devam eden görüşmelerin sonucu kamuoyuna duyurulacak.

