Hollanda'da Kurban Bayramı Coşkusu: Müslümanlar Camileri Doldurdu

Hollanda, Kurban Bayramı'nda camilerini dolduran çok sayıda Müslüman'a ev sahipliği yaptı. Ülkedeki çeşitli milletlerden gelen binlerce insan, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Schiedam kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazını birlikte kıldı.

Cami imamı Yasir Altıok, namazın ardından okuduğu hutbede kurbanın, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu vurguladı. Altıok, mazlumların ve masumların acılarını dindirmek için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İmam Altıok, hutbesinde şu hususlara dikkat çekti: “Bugün, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Suriye’de, Myanmar’da ve birçok mazlum beldede acı çeken kardeşlerimizin yanında olma, onların feryatlarını yüreğimizde hissetme bayramıdır. Bugün, ümmet olmanın sorumluluğunu kuşanma günüdür.”