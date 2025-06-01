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Hollanda'da Onuncu 'Açık Çatı Günleri' Etkinliği

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, 'Açık Çatı Günleri' etkinliği bu yıl 10. kez düzenlendi. Ziyaretçiler çatıları keşfetti.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 22:33
Hollanda'da Onuncu 'Açık Çatı Günleri' Etkinliği

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bu yıl, Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından 'Açık Çatı Günleri' etkinliğinin onuncusu gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Rotterdam kent merkezindeki 40 binanın düz çatıları halka açıldı. Ziyaretçiler, parkı andıran yeşil alan düzenlemeleri ile donatılmış bu çatılara çıkarak, şehrin farklı mimari yapılarından oluşan manzarasının tadını çıkardılar.

Bazı çatılarda etkinlikler de düzenlendi. Maritiem Müzesi'nin çatısına, etkinlik çerçevesinde kurulan seyyar merdivenle çıkan ziyaretçiler, hem muhteşem manzarayı izleme fırsatı buldular hem de dev kaydıraktan kayarak eğlenceli anlar yaşadılar.

Rotterdam kent merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatının bulunması, bu etkinliğin heyecanını artırıyor. Açık Çatı Günleri etkinliği, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı bu yıl 'Açık Çatı Günleri'...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı bu yıl 'Açık Çatı Günleri' etkinliğinin onuncusunu düzenledi. Maritiem Müzesi'nin çatısına, etkinlik kapsamında kurulan seyyar merdivenle çıkan ziyaretçiler, hem manzarayı seyretti hem de dev kaydıraktan kayarak keyifli anlar yaşadı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı bu yıl 'Açık Çatı Günleri'...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı bu yıl 'Açık Çatı Günleri' etkinliğinin onuncusunu düzenledi. Maritiem Müzesi'nin çatısına, etkinlik kapsamında kurulan seyyar merdivenle çıkan ziyaretçiler, hem manzarayı seyretti hem de dev kaydıraktan kayarak keyifli anlar yaşadı.

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