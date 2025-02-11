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Hollanda'dan İzmir'e: 3 Türk Kadından Sahipsiz Hayvanlar için Barınak

Hollanda'da yaşayan 3 Türk kadın, İzmir Ödemiş'te sahipsiz hayvanlar için barınak kurarak 100 hayvanın bakımını üstlendi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:55
Hollanda'dan İzmir'e: 3 Türk Kadından Sahipsiz Hayvanlar için Barınak

Hollanda'da yaşayan üç Türk kadının mücadeleci ruhu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahipsiz hayvanlara umut oldu. Cerrah Nihal Yıldırım, belediyede yönetici olan kardeşi Yasemin Yıldırım ve sürücü eğitmeni Filiz Demir, den Bosch'ta kurdukları derneğin bir benzerini memleketleri Ödemiş'te hayata geçirerek, 100 civarındaki sahipsiz hayvanın bakımını üstlendi.

Hayvansever üç kadın, Ahrandı mevkisinde 26 bin metrekarelik bir alanda barınak oluşturdu ve kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı. Görevli personel ile birlikte, hayvanseverlerin desteğiyle barınaktaki hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor.

Nihal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları memleketleri Ödemiş'te sürdürüyor olmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti. Barınağın yaklaşık üç ay önce hizmete girdiğini kaydeden Yıldırım, hayvan sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Kardeşi Yasemin Yıldırım ise, uzun yıllardır sahipsiz hayvanlara destek sağladıklarını vurgulayarak, “Amacımız bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için bir şeyler yapmak ve yuva bulmak” dedi. Yıldırım, “Barınağımız çok güzel ve sahipsiz hayvanlar özgürce geziyor. Türkiye ve dünyaya örnek olacak faaliyetler hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Üç kadın, sahipsiz hayvanlarla vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını, bu çalışmalara devam ederek, daha fazla hayvana umut aşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Hollanda'nın Den Bosch kentinde sahipsiz hayvanlarla ilgili dernek kurup çalışmalar yapan cerrah...

Hollanda'nın Den Bosch kentinde sahipsiz hayvanlarla ilgili dernek kurup çalışmalar yapan cerrah Nihal Yıldırım (fotoğrafta), belediyede yönetici kardeşi Yasemin Yıldırım ve arkadaşı sürücü eğitmeni Filiz Demir çalışmalarını Yıldırım kardeşlerin memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine de taşıdı. Hayvansever 3 kadın, Ahrandı mevkisinde 26 bin metrekarelik alana barınak kurup, kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı. Yıldırım kardeşler ve Filiz Demir, 3 personel görevlendirdikleri barınakta hayvanseverlerin desteğiyle 100 hayvanın bakımını üstlendi.

Hollanda'nın Den Bosch kentinde sahipsiz hayvanlarla ilgili dernek kurup çalışmalar yapan cerrah...

Hollanda'nın Den Bosch kentinde sahipsiz hayvanlarla ilgili dernek kurup çalışmalar yapan cerrah Nihal Yıldırım (fotoğrafta), belediyede yönetici kardeşi Yasemin Yıldırım ve arkadaşı sürücü eğitmeni Filiz Demir çalışmalarını Yıldırım kardeşlerin memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine de taşıdı. Hayvansever 3 kadın, Ahrandı mevkisinde 26 bin metrekarelik alana barınak kurup, kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı. Yıldırım kardeşler ve Filiz Demir, 3 personel görevlendirdikleri barınakta hayvanseverlerin desteğiyle 100 hayvanın bakımını üstlendi.

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