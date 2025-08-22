Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp İsrail Yaptırımları Tartışması Sonrası İstifa Etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp Görevinden Ayrıldı

Koalisyonun İsrail'e yaptırımları engellemesi istifaya yol açtı

Caspar Veldkamp, Hollanda'nın geçici hükümetindeki görevinden istifa etti. Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini açıkladı.

NSC (Yeni Sosyal Sözleşme Partisi) mensubu Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim.'

Veldkamp, kabinedeki diğer bakanlar ve partilerden gördüğü bu baskının görevini yerine getirmesine engel olduğunu belirterek, 'Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım.' dedi.

Kamu yayıncısı NOS kaynaklı haberlere göre, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da toplu istifa kararı aldı. Geçici kabinette Veldkamp'ın yanı sıra 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı NSC saflarında yer alıyordu.

Veldkamp, Hollanda parlamentosunda gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'e karşı daha sert tedbirlerin ve yaptırımların gerekli olduğunu savunuyordu. Ancak koalisyon içindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ile Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Veldkamp'ın talep ettiği ek tedbirlerin kendileriyle önceden görüşülmediğini belirterek karşı çıktılar.

Bu gelişme, geçici hükümet içinde dış politika ve koalisyon uyumu bakımından yeni bir gerilim dalgası olarak değerlendiriliyor. İstifa ve ardından gelen NSC çıkışları, kabine dengesini ve hükümetin dış politika tutarlılığını test edecek.