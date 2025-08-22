Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e Yaptırımlar Çıkmazı Sonrası İstifa Etti
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e yaptırımları artırma yönündeki tutumunun koalisyon ortakları tarafından kabul görmemesi üzerine görevinden istifa etti.
Koalisyon ortaklarının karşı çıkışı
Koalisyon ortaklarının karşı çıkması, Veldkamp'ın istifa kararının temel gerekçesi olarak açıklandı.
Resmi açıklama
Veldkamp'ın istifa kararıyla ilgili resmi açıklamada, koalisyon içi uyumsuzluğun istifa sürecini tetiklediği vurgulandı.