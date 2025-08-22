DOLAR
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e Yaptırımlar Çıkmazı Sonrası İstifa Etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e yaptırımların artırılmasını savunması üzerine koalisyon ortaklarının karşı çıkması sonrası istifa etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:39
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e Yaptırımlar Çıkmazı Sonrası İstifa Etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e Yaptırımlar Çıkmazı Sonrası İstifa Etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e yaptırımları artırma yönündeki tutumunun koalisyon ortakları tarafından kabul görmemesi üzerine görevinden istifa etti.

Koalisyon ortaklarının karşı çıkışı

Koalisyon ortaklarının karşı çıkması, Veldkamp'ın istifa kararının temel gerekçesi olarak açıklandı.

Resmi açıklama

Veldkamp'ın istifa kararıyla ilgili resmi açıklamada, koalisyon içi uyumsuzluğun istifa sürecini tetiklediği vurgulandı.

