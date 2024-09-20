Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eserleri İade Ediyor

Hollanda'nın tarihi adımı

Hollanda, sömürge döneminde hukuksuz bir şekilde Endonezya'dan alınan 288 tarihi eser ve kültürel objeyi geri iade etme kararı aldı. Bu önemli adım, tarihi kaynakların yeniden sahiplerine dönmesi açısından büyük bir anlam taşıyor.

Eserlerin Geri Dönüşü

Yapılan resmi açıklamada, Endonezya'nın talebi doğrultusunda Ulusal Koleksiyon'dan 288 eserin bugün iade edileceği belirtildi. Açıklamada, "Sömürge döneminde kültürel öneme sahip objelerin haksız yere Hollanda'ya götürüldüğü" vurgulandı.

İade edilen eserler arasında, 19. yüzyılın ilk yarısında Cava Adası'ndan getirilmiş olan Bhairava, Nandi, Ganesha ve Brahma heykellerinin yanı sıra 1906 yılındaki Badung ve Tabanan prenslikleri savaşından sonra alınan 284 silah, sikke, mücevher ve tekstil parçası yer alıyor.

Bakan Bruins'in Açıklamaları

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, "Sömürge Koleksiyonları Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, ülkemizde olmaması gereken objeleri tekrar iade ediyoruz. Sömürge döneminde yaşanan kültürel yağmalar sıklıkla görülmüştür ve bu nesnelerin iadesi adaletin sağlanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kültürel Mirasın İadesi

Sömürge Koleksiyonları Komitesi, Nijerya, Sri Lanka, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden getirilen kültürel nesnelerin kökenlerini araştırarak, iade edilip edilmeyeceği konusunda hükümetin görüşünü şekillendiriyor. Hollanda, bugün yapılan gönderimle birlikte daha önce de Endonezya ve Sri Lanka'ya tarihi eserlerini iade etmişti.