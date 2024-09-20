DOLAR
34,11 -0,28%
EURO
38,09 -0,08%
ALTIN
2.857,99 -1,1%
BITCOIN
2.165.900,73 -0,68%

Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eserleri İade Ediyor

Hollanda, sömürge döneminde hukuka aykırı olarak alınan 288 tarihi eseri Endonezya'ya iade edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:27
Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eserleri İade Ediyor

Hollanda'nın tarihi adımı

Hollanda, sömürge döneminde hukuksuz bir şekilde Endonezya'dan alınan 288 tarihi eser ve kültürel objeyi geri iade etme kararı aldı. Bu önemli adım, tarihi kaynakların yeniden sahiplerine dönmesi açısından büyük bir anlam taşıyor.

Eserlerin Geri Dönüşü

Yapılan resmi açıklamada, Endonezya'nın talebi doğrultusunda Ulusal Koleksiyon'dan 288 eserin bugün iade edileceği belirtildi. Açıklamada, "Sömürge döneminde kültürel öneme sahip objelerin haksız yere Hollanda'ya götürüldüğü" vurgulandı.

İade edilen eserler arasında, 19. yüzyılın ilk yarısında Cava Adası'ndan getirilmiş olan Bhairava, Nandi, Ganesha ve Brahma heykellerinin yanı sıra 1906 yılındaki Badung ve Tabanan prenslikleri savaşından sonra alınan 284 silah, sikke, mücevher ve tekstil parçası yer alıyor.

Bakan Bruins'in Açıklamaları

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, "Sömürge Koleksiyonları Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, ülkemizde olmaması gereken objeleri tekrar iade ediyoruz. Sömürge döneminde yaşanan kültürel yağmalar sıklıkla görülmüştür ve bu nesnelerin iadesi adaletin sağlanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kültürel Mirasın İadesi

Sömürge Koleksiyonları Komitesi, Nijerya, Sri Lanka, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden getirilen kültürel nesnelerin kökenlerini araştırarak, iade edilip edilmeyeceği konusunda hükümetin görüşünü şekillendiriyor. Hollanda, bugün yapılan gönderimle birlikte daha önce de Endonezya ve Sri Lanka'ya tarihi eserlerini iade etmişti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM, Güney Sudan'daki Geçiş Döneminin Uzatılmasından Hayal Kırıklığı Yaşıyor
2
Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Üyesini Daha Kaybetti
3
Fransa ve ABD Orta Doğu'da Gerilimi Düşürmek İçin Birlikte Çalışıyor
4
Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eserleri İade Ediyor
5
Lübnan'daki Patlamalar ve Macar Kadın Danışman İlişkisi
6
ABD'de Kanser Ölüm Oranları 30 Yılda Yüzde 33 Azaldı
7
QUAD Zirvesi: Yeni Stratejiler ve İşbirlikleri Düzenlenecek

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı