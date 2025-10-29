Hollanda Genel Seçimleri: 1166 Aday, 27 Parti 150 Sandalye İçin Yarışıyor

Hollanda'da oy verme başladı

Hollanda'da genel seçimler için sandıklar açıldı. 07.30'da (yerel saat) başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçimde 1166 aday ve 27 parti, toplam 150 sandalye için yarışıyor. Listelerde 34 Türk kökenli aday bulunuyor.

Seçim takvimi ve sonuç beklentileri

Hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gerekli 76 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor. İlk sonuçların gece geç saatlerde gelmesi öngörülüyor. Hollanda medyası, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak; resmî sonuçlar 7 Kasım'da açıklanacak.

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran parti diğer partilere hükümet kurma teklifinde bulunacak; bu sürecin günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Önceki seçimlerde hükümet kurma süreci 2023'te 223 ve 2021'de 229 gün sürmüştü.

Anketler: Partilerin durumu

Son anketlere göre İslam karşıtı ve aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) oylarında azalma öngörülüyor; PVV'nin 2023'teki 37 sandalyeden 23'e gerilemesi bekleniyor. Anketler ayrıca Demokratlar 66 (D66) ile seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (GroenLinks)'un 23'er sandalye almasının öngörüldüğünü gösteriyor.

Diğer aşırı sağ partilerde ise yükseliş tahmin ediliyor: Demokrasi için Forum Partisi (FvD) için 6 milletvekiline, JA21 Partisi için ise 11 milletvekiline ulaşılabileceği öngörülüyor. Buna göre aşırı sağın Meclis'teki toplam sandalye sayısının 41'den 45'e çıkması bekleniyor.

Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) için anketler 5 sandalyeden 19'a yükseliş öngörüyor. Geçen hükümetin koalisyon ortaklarından ise düşüşler dikkat çekiyor: VVD'nin 24 sandalyeden 16'ya gerilemesi, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) için 20'den 1'e, Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) için ise 7'den 5'e düşüş öngörülüyor.

Denk Partisi ve Türk kökenli adaylar

2017'den bu yana Temsilciler Meclisi'nde yer alan ve ırkçılığa, ayrımcılığa karşı mücadele eden ile Filistin'in haklarını savunan Denk Partisi de seçimde yarışıyor. Mecliste şu anda 3 sandalye ile temsil edilen Denk, bu seçimde 50 aday gösterdi; partide 22 Türk kökenli aday bulunuyor. Anketler partinin oylarını koruyarak 3 sandalye kazanacağını gösteriyor.

Hükümet krizi ve koalisyon süreci

Temmuz 2024'te göreve başlayan dörtlü koalisyon hükümeti, aşırı sağcı PVV partisinin göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetten çekilmesiyle 3 Haziran'da düşmüştü. Ağustos ayında NSC partisinin de çekilmesiyle koalisyon şu anda sadece VVD ve BBB tarafından sürdürülüyor.

Son dört hükümetin tamamı göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar yüzünden erken seçime gitmiş olup, Hollanda kısa süreli hükümetler ve sık seçimler döneminden geçiyor.

Not: Yukarıdaki tüm tarihler, parti adları ve sayısal veriler haberde yer alan bilgilere dayanmaktadır.

