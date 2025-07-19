Hollanda'nın Park Sonsbeek'i: 126 Yıldır Arnhem'in Yeşil Kalbi

Hollanda'nın Arnhem kentinde bulunan Park Sonsbeek, 126 yıldır halka açık alanı ile ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış noktası sunuyor. Tarihi dokusu ve yemyeşil doğasıyla şehrin önemli sembollerinden biri olarak öne çıkan park, göletlerinde yüzen ördekleri ve küçük şelaleleri ile dikkat çekiyor.

Tarihi ve Güzellikleri

Park Sonsbeek’in tarihi, 1744 yılına kadar uzanıyor. O dönemlerde özel mülk olarak kullanılan park, 1899 yılında Arnhem Belediyesi tarafından kamulaştırılarak halka açıldı. Bu tarihten itibaren, Sonsbeek, Arnhem'in "akciğeri" olarak anılmaya başlandı.

Parkın içindeki Witte Villa (Beyaz Villa) ve tarihi su değirmeni, parkın geçmişini günümüze taşıyan önemli yapılar arasında yer alıyor. Ayrıca göletler ve küçük şelaleler, 19. yüzyıl peyzaj mimarisine özgü detayları içinde barındırıyor.

Doğayla İç İçe Huzur

Parkı ziyaret edenler, gölet kenarında oturup ördekleri izleyerek doğayla iç içe huzurlu vakit geçirme imkanı buluyor. Göletlerde yüzen ördekler, ekosistemin ayrılmaz bir parçası haline gelerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sonsbeek, her yaştan ziyaretçisine, şehrin içinde bir nefes alma fırsatı sunuyor.

Hollanda'nın Arnhem kentinde bulunan ve 126 yıldır halka açık olan Park Sonsbeek, tarihi dokusu ve yemyeşil doğasıyla şehrin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Göletlerinde yüzen ördekleri, şelaleleri ve yürüyüş yollarıyla Sonsbeek, her yaştan ziyaretçiye kentin içinde nefes alma imkanı sunuyor.

Hollanda'nın Arnhem kentinde bulunan ve 126 yıldır halka açık olan Park Sonsbeek, tarihi dokusu ve yemyeşil doğasıyla şehrin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Göletlerinde yüzen ördekleri, şelaleleri ve yürüyüş yollarıyla Sonsbeek, her yaştan ziyaretçiye kentin içinde nefes alma imkanı sunuyor.