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Hollanda Suriye Temsilcisi, Yeni Yönetimle İlk Temasları Gerçekleştirdi

Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Gijs Gerlag, Şam'da yeni yönetimle görüşmeler yaptı ve siyasi geçiş sürecini ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:38
Hollanda Suriye Temsilcisi, Yeni Yönetimle İlk Temasları Gerçekleştirdi

Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Gijs Gerlag, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle görüşmeler yapmak için Şam'ı ziyaret etti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen bu ziyarette Gerlag, geçici hükümetin yeni Dışişleri Bakanı'nın danışmanı ile bir araya geldi.

Açıklamada, Suriye'deki yeni yönetimle yapılan bu görüşmenin ilk temas niteliğinde olduğu ve Şam'da Hollanda Büyükelçiliği açılmasına yönelik henüz bir plan bulunmadığı belirtildi.

Gerlag'ın ziyareti, Suriye'deki mevcut durumu ve özellikle güvenlik alanındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Hollanda hükümetinin, görüş birliği içerisinde olduğu ülkelerle Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçiş sürecinin nasıl desteklenebileceğini araştırdığı ifade edildi.

Ziyaret kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Şam merkezli insani yardım kuruluşları koordinasyon platformu ve Hristiyan dini liderlerle de görüşmeler gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçişin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Suriye'de istikrarın desteklenmesi, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi konularda Hollanda'nın da çıkarına olacaktır." ifadelerini kullandı.

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