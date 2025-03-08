Hollanda, Ukrayna'ya 3,5 Milyar Avroluk Destek Paketi Açıklıyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere 3,5 milyar avro tutarında yeni bir destek paketi sağlayacağını duyurdu.

Veldkamp, sosyal medya üzerinden Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın, Dobropillya şehrine yapılan Rus hava saldırısına dair paylaşımını alıntılayarak Rusya'yı şiddetle kınadı. Bakan, "Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor. Ukrayna'nın halkını ve kritik altyapısını korumak için daha fazla yardım acilen gerekiyor." şeklinde konuştu.

3,5 milyar avroluk destek paketi ile ilgili değerlendirmesinde Veldkamp, "Barışa giden tek yol güçlenmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Zirvenin Ardından Sıra Dışı Açıklamalar

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren olağanüstü zirvenin ardından bu yardımı taahhüt etti. Zirve, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşa yönelik yaklaşımından doğan endişeleri tartışmak amacıyla düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı ve Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Fleur Agema, yerel basına yaptığı açıklamada, bu taahhütten haberdar olmadığını belirterek, "Bu taahhüt bizim için sürpriz oldu. Bu konuda birbirimizle ciddi bir görüşme yapacağız." dedi.

Parlamentoda Yansımaları

Hollanda Parlamentosu'nda yapılan tartışmalarda aşırı sağcı lider Geert Wilders, Ukrayna’ya yapılacak 3,5 milyar avroluk desteğin koşulsuz bir anlaşmaya varılamayacağını belirtti. Wilders, söz konusu desteğin koalisyon anlaşmasında yer almadığını ifade etti.

Bunun üzerine Schoof, düzenlediği basın toplantısında, parlamentodaki tartışmalara ilişkin "İyi bir görüşmeydi. 3,5 milyar avro geçerli." şeklinde konuştu.