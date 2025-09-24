Hollandalılar Dışişleri Önünde: Küresel Sumud Filosu İçin Koruma Talebi

Hollandalılar, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırılarının ve engellemelerin durdurulmasını talep ederek Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:46
Hollandalılar Dışişleri Önünde: Küresel Sumud Filosu İçin Koruma Talebi

Hollandalılar Dışişleri Önünde: Küresel Sumud Filosu İçin Koruma Talebi

Gösteri ve talepler

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yönelik dron saldırıları ve engellemelerin durdurulmasını isteyen bir grup Hollandalı, Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Filodaki Hollanda vatandaşları ve diğer sivillerin hayatlarının korunması için hükümetin harekete geçmesini talep eden göstericiler, yerel saatle 16.00'da Bakanlık önünde toplandı. Katılımcılar, filodaki Hollandalıların ve aktivistlerin korunması için hükümetin İsrail'e daha fazla baskı uygulamasını istedi.

Göstericiler, Filistin bayraklarıyla sık sık 'Filo'dan elinizi çekin', 'Soykırımı durdur' ve 'Özgür Filistin' sloganları attı. Tebeşirle bakanlığın önündeki alana 'Filo'dan elinizi çekin', 'Özgür Filistin', 'Bu bir soykırım' ve 'Hükümetin yapması gerekeni 16 Hollandalı yapıyor' ifadeleri yazıldı. Küçük gruba rağmen polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dron saldırısı iddiaları

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında, filodaki 8 tekneye yönelik saldırılarda ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldı.

Bölgede yaşanan bu iddialı saldırılar, filonun güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle uluslararası alanda endişe yarattı.

Uluslararası tepkiler ve gelişmeler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, filoya yönelik dron saldırısına ilişkin tepki gösterdi. Yunanistan ve Fransa muhalefeti de Küresel Sumud Filosu'nun korunması için çağrıda bulundu.

İtalya, filoya Yunanistan'da dronlarla yapılan saldırıyı kınadı ve Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn Fasan'ın vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını açıkladı.

Filonun rotası ve önceki saldırılar

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart Limanlarına ulaşmaya başladı. Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlendi.

Olaylar, insani yardım görevi yürüten sivil gemilerin güvenliği ve deniz güvenliği konularında yeni soruları gündeme getiriyor. Göstericiler, hükümetin vatandaşlarını korumak ve filonun güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atmasını talep ediyor.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırıları...

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırıları ve engellemelerin durdurulmasını isteyen Hollandalılar, Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yaptı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırıları...

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da inşaatta asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü
2
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
3
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
4
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama: Deniz Hukuku Vurgusu
5
Erdoğan ile Şara New York'ta Görüştü: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Bekleniyor
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası