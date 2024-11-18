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Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde Türk Sineması Rüzgarı Esti

Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte Türk dizileri ve filmleri geniş kitlelere tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:18
Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde Türk Sineması Rüzgarı Esti

Los Angeles'ta Türk Sineması Rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları’nda gerçekleştirilen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliği, Türk dizi ve film tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte Ne Gösterildi?

Etkinliğin ilk gününde “Şehrazat” dizisinin ilk bölümü ile “Sahipsizler” ve “Dilan hakkında konuşmalıyız” isimli kısa filmler gösterildi. Türkiye'den birçok ünlü ismin katıldığı etkinlik, Amerika'daki yabancı izleyicilere Türk kültürünün derinliklerini sinema aracılığıyla sunmayı amaçlıyor.

OGM Pictures'dan Destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen bu önemli etkinliğe, OGM Pictures ana sponsor olarak katkı sağladı. Yetenekli sanatçıların yanı sıra sektör profesyonellerinin de katıldığı bu buluşmada, etkinliğin ikinci günü büyük bir ilgiyle karşılandı.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan İsmail Hacıoğlu, "İşimizin burada ilk seyirciyle buluşması kesinlikle çok heyecan verici. Umarım katlanarak büyüyecek bir festival olacaktır." şeklinde konuştu. Diğer bir katılımcı olan Dilan Çiçek Deniz ise, "Bu film benimle ilgili değil, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir yapım yaptık" diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Gelecek Projeler

Dilan, yeni projelerinin de devam ettiğini belirterek, gelecekte izleyiciyle buluşacak çalışmalarının heyecanını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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