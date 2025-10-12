Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Sony Pictures Studios'ta

11-12 Ekim'de Sony Pictures Studios'ta düzenlenen 5. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türk sinema ve dizi sektörünü ABD'li izleyiciler ve sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 22:38
Türkiye Hollywood'da temasıyla Türk yapımları ABD'de tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 11-12 Ekim tarihlerinde Sony Pictures Studios'ta düzenlenen 5. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türk sinema ve dizi sektörünü ABD'li izleyiciler ve sektör temsilcileriyle bir araya getirdi.

Etkinlik, Türkiye Hollywood'da temasıyla Türkiye'nin kültürel üretim kapasitesini uluslararası düzeyde görünür kılmayı, Türk yapımlarının küresel etkisini artırmayı ve yeni ortak yapım fırsatlarını geliştirmeyi amaçladı.

Etkinliğin açılış sunuculuğunu Taro Emir Tekin üstlendi. İlk gün gösteriminde, Murat Fıratoğlu tarafından yazılıp yönetilen ve Türkiye'nin 2025 Oscar adayı olan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, Akademi üyeleri ve sektör profesyonellerinin katılımıyla izleyicilerle buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı etkinlikte şunları söyledi: 'Bu şehre bir amaçla geldik; hikayelerimizi anlatmak. Bu gece Türkiye'nin Oscar adayını sunuyoruz. Umuyorum ki çok yakında Oscar sahnesinde de yerimizi alacağız.'

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Başkanı Barbaros Tapan ise beşinci yıla özel konuşmasında, 'Türkiye'yi ve Türk hikayelerini yeniden Hollywood'a taşımanın gururunu yaşıyoruz. Kültürel tanıtım, kendi değerlerine sahip çıkan toplumlar tarafından yapılabilir. Biz de Türk toplumuna ait hikayeleri dünyanın en önemli sahnelerinde tanıtmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sanat, medya ve eğlence dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Katılımcılar arasında Hande Soral, İsmail Demirci, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir Tekin, Tamer Karadağlı, Yasemin Kaya Allen ile birlikte; Blood Diamond filmi ve The Chi dizisiyle tanınan Ntare Mwine, Muhammed Hadid, Keni Silva, Kaliforniya Senatörü Melissa Hurtado, yapımcı Richard Tucci, kast direktörü Mark Tillman, Marvel filmlerinin ilk kadın bestecisi Pınar Toprak, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve Los Angeles yerel yönetim yetkilileri de yer aldı.

Etkinlik, Türk sinema ve dizi üretiminin uluslararası sahnede daha görünür hale gelmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefiyle dikkat çekti.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde, ülkemizin Oscar aday adayı filmi ''Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri'' filmi gösterildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kırmızı halıda poz verdi.

