Hollywood, Yapay Zeka Yasalarına Karşı Çıkıyor

400'den fazla Hollywood ünlüsü, yapay zeka yasalarının gevşetilmemesi için hükümete çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:09
Hollywood, Yapay Zeka Yasalarına Karşı Çıkıyor

Ünlü İsimlerden Açık Mektup

Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor. 400'den fazla oyuncu, yönetmen ve senarist, hükümetten mevcut yasaların korunmasını talep eden bir açık mektup yayımladı.

OpenAI ve Google’a Tepki

CBS News’in haberine göre, ünlü isimler, OpenAI ve Google’ın yapay zekayı eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullanma teklifine karşı çıkıyor. Mektuba imza atanlar arasında Ben Stiller, Ayo Edebiri, Cara Delevingne, Chloe Fineman, Cate Blanchett, Guillermo del Toro ve Taika Waititi gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Yapay Zeka ve Sektör İlişkisi

Mektupta, yapay zekanın eğitilmesi ve geliştirilmesi için mevcut yasaların gevşetilmesinin Hollywood sektörünü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuluyor. Sanatçılar, yapay zeka tarafından oluşturulan dijital kopyaların, ölümlerinden sonra dahi kullanılmasına karşı çıkıyor.

Hollywood, uzun süredir yapay zekanın yaygınlaşmasına karşı mücadele veriyor. Ancak bu konuda atılan adımların sektöre nasıl yansıyacağı merak konusu.

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