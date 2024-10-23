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Hong Kong'da İlk Dinozor Fosili Keşfi

Hong Kong'da, 66-145 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu; araştırmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:29
Hong Kong'da İlk Dinozor Fosili Keşfi

Hong Kong'da Tarihi Keşif

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, tarihi bir an yaşadı ve ilk kez dinozor fosili bulundu.

Fosil Keşfi ve Yeri

Yetkililer, UNESCO Küresel Jeoparkı içerisindeki Port Adası'nda yapılan bu keşfi duyurdu. Fosilin, Kretase döneminde, yani 66 ile 145 milyon yıl önce yaşamış bir dinozora ait olduğu belirtildi.

Araştırmalar ve Gelecek Adımlar

Dinozorun türünün kesin olarak belirlenmesi amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı. Bu çalışmalar için uzmanlar görevlendirildi.

Hükümetin Açıklamaları

Hong Kong hükümeti, gerekli kazı işlemleri ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi için adanın halka kapatıldığını açıkladı. Kalkınma Bakanı Bernadette Linn Hon-ho, bu keşfin önemli bir gelişme olduğunu ve Hong Kong'un paleoekoloji araştırmaları için yeni veri sağladığını ifade etti.

Fosilin Sergileneceği Yer

Bulunan fosil, 25 Ekim itibarıyla Tsim Sha Tsui bölgesindeki tarih müzesinde sergilenecek.

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