Hong Kong'daki Hükümet Karşıtı Protestolar: 7 Aktivistin İtirazı Reddedildi

Hong Kong'da Aktivistlere Yönelik Cezalar

Hong Kong, Çin'in özel idari bölgesi, 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerde rol alan 7 aktivistin cezalarına itirazının reddedildiğini duyurdu. Bu isimler arasında, muhalif medya patronu Jimmy Lai ve Demokratik Parti kurucusu Martin Lee de bulunuyor.

Mahkeme Kararı ve Protestoların Nedeni

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong Nihai Temyiz Mahkemesi, bu kişilerin cezalarının iptali için yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve sonuç olarak itirazları reddetti. Mahkeme, aktivistlerin hapis cezalarının "ifade ve toplanma özgürlüğüne aşırı sınırlama getirdiği" yönündeki savlarını kabul etmedi.

2019 yılında Hong Kong Adası'ndaki büyük bir protesto gösterisinin ardından, bu 7 aktiviste 12 aya kadar hapis cezası verilmişti. Özellikle Lai, yaklaşık 1.7 milyon kişi tarafından katılım sağlanan bir gösteriyi organize etmekten dolayı 14 ay hapis cezası almıştı.

Protestoların Tarihçesi

2019 yılında Hong Kong'da, suçluların Çin anakarasına ve diğer bölgelere iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yoğun tartışmalara neden oldu. Tasarının, merkezi hükümetin bölgede özerkliği tehdit edeceği kaygılarıyla halk sokaklara döküldü. gösteriler, hızla büyüyerek şiddet içermeye başladı ve yerel hükümet, tasarının askıya alındığını duyursa da göstericilerin talepleri üzerine tasarının iptaline karar verdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından göstericiler, hükümetin istifasını talep etmeye devam etti.