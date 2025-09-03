Hosow: Türkiye, Somali'de fiili yatırımların öncüsü

GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Somali Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Hassan Adam Hosow, AA muhabirine verdiği demeçte Somali'nin iç savaştan sonraki dönemde ekonomik toparlanma sürecine girip büyüme kaydettiğini söyledi ve ülkenin artık yatırım için hazır olduğunu vurguladı.

Ekonomik büyüme ve dönüm noktaları

Hosow, 2012'den bu yana Somali ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini, son birkaç yılda ortalama olarak %4 büyüme sağlandığını aktardı. Son 3 yılda elde edilen önemli dönüm noktalarından söz eden Hosow, ülkenin Doğu Afrika Topluluğu'na katılımını ve özel sektörün yükselişini öne çıkardı: "Özel sektör bir süredir yükselişteydi ve hizmet sektörü ekonomik büyümeyi gerçekten de sürüklüyor."

Yüzyıl Vizyonu 2060 ve Ulusal Dönüşüm Planı

Gelecek 5 yılın kalkınma yolunu belirleyecek Ulusal Dönüşüm Planını geliştirdiklerini belirten Hosow, Somali'nin 2060'ta bağımsızlığının 100. yılına ulaşacağını ve bu hedefle ülkenin uzun vadeli kalkınmasını yönlendirecek "Yüzyıl Vizyonu 2060"ı tasarladıklarını anlattı.

Hosow, vizyonu şu sözlerle özetledi: "Bu vizyon, Somali'yi gelişmiş, müreffeh, barış içinde bir ülke haline getirmeyi ve vatandaşlarının yıllık kişi başına yaklaşık 6 bin ila 7 bin dolar gelire ulaşmasını öngörüyor ki, bu da bizi üst-orta gelirli ülkeler kategorisine taşıyacak."

Borç yönetimi ve ekonomik fırsatlar

Hosow, gelir toplamada kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek 2022'den bu yana gelirlerin yaklaşık %88 arttığını bildirdi. Ardından borç hafifletme sürecine dair değerlendirmesinde, Somali'nin borç oranında kayda değer düşüş yaşandığını söyledi.

Somali'nin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranının %64'ten %6'ya gerilediğini aktaran Hosow, "Şimdi Somali’nin neredeyse hiç borcu yok, sadece yüzde 6 civarında. Bu da yönetilebilir bir seviye. Borcun ağırlığı göz önüne alındığında, artık 'Somali'nin bir borç sorunu yok' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hosow, borçların azaltılmasının ülkelerin büyümesine alan açtığını belirterek Ulusal Dönüşüm Planı ve Yüzyıl Vizyonu 2060 ile uyumlu ek reformların uygulanması halinde Somali'nin daha da güçleneceğini vurguladı.

Türkiye'nin rolü ve yatırım çağrısı

Uluslararası toplumun desteğini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Hosow, Türkiye'yi özellikle yatırımlar yoluyla Somali'nin ekonomik kalkınmasında öncü olarak nitelendirdi: "Türkiye ülkedeki fiili yatırımlara öncülük ediyor. Türkiye, yatırımlar aracılığıyla veya bütçe desteğiyle Somali’nin ekonomik büyümesini destekleyen ülkelerden biri oldu. Somali'ye destek veren bu ülkeleri gerçekten takdir ediyoruz."

Hosow, Türkiye'nin altyapıya, havaalanlarına, limanlara ve birçok sosyal sektöre yatırım yaptığını, "En son olarak Ziraat Bankası açıldı" sözleriyle hatırlattı ve Türkiye'nin yatırım yaparak Somali’ye ilk giren ülke avantajını elde ettiğini belirtti.

Somali'nin doğal kaynakları, ekilebilir arazileri ve nüfusunun yaklaşık %75'ini oluşturan gençlerle büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Hosow, "Bir süredir yardımlara bağımlıydık. Ama şimdi Yüzyıl Vizyonu 2060 ve Ulusal Dönüşüm Planı sayesinde ülkemiz yatırım için hazır." diyerek dış yatırımcıları ülkeye çağırdı.

Hosow son olarak, Türkiye örneğini vererek diğer ülkeleri Somali'ye yatırım yapmaya davet etti: "Türkiye Somali’ye yatırım yaptı, altyapıya, havaalanlarına, limanlara, birçok sosyal sektöre yatırım yaptı. En son olarak Ziraat Bankası açıldı.... Türkiye, yatırım yaparak Somali’ye ilk giren ülke avantajını elde etti. Biz de birçok ülkenin gelip Somali’ye yatırım yapmasını istiyoruz. Yatırımlarından büyük getiri elde edecekler."