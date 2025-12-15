Hozat'ta 16 kadın yapay çiçeklerle Türk Bayrağı üretiyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde başlatılan bayrak kursuna katılan 16 kadın, yapay çiçeklerden hazırladıkları Türk Bayrakları ile hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurs, Hozat Kaymakamlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Hozat Bayrak projesi kapsamında açıldı.

Üretim, istihdam ve sosyal dayanışma

Kursiyerler, el emeğiyle hazırladıkları bayrakları kurumlara satarak gelir elde ediyor. Kadınlar burada bir yandan üretim yapıp gelir sağlarken diğer yandan sosyalleşme ve dayanışma imkanı buluyor. Proje kısa sürede ilgi görmeye ve tanınmaya başladı.

Usta Öğretici: Nurcan Karaman

Usta Öğretici Nurcan Karaman projenin gelişimini ve kadınlara sağladığı katkıyı şu sözlerle anlattı: 'Daha önce ev hanımıydım. Halk eğitim kurslarına başvurdum, gerekli belgeleri alarak usta öğretici oldum. Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan’ın desteğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ‘Hozat Bayrak’ projesini hayata geçirdik ve bu bayrak kursunu açtık. Kadınların burada en azından ev harçlıkları çıkıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Bir kadının çalışması daha farklı, eşinden isteyemez ama burada kendi kazanması daha uygun oluyor. Kendi emeğinin karşılığını alıyor. Bu proje kaymakamımızın desteğiyle Halk Eğitim bünyesinde başladı. Yaklaşık 2 ay oldu. Ürünlerimiz yeni yeni tanınmaya başladı. Yaptığımız bayrakları kurumlar alıyor, kaymakamımız alıyor.'

Kursiyerlerin deneyimleri

Zeynep Kılıçaslan kursa katılma sürecini ve beklentilerini şöyle paylaştı: 'Komşum Nurcan Kahraman aradı, Halk Eğitim’de bayrak kursu açılacağını söyledi. gelip görelim dedik, beğendik ve katıldık. 2 aydır devam ediyoruz. Ev hanımıyız zaten yapacak bir aktivitemiz yok. Şimdi de destekle Türkiye’ye açılacağız inşallah. 16 kişiyiz, daha da ilerleyecek, daha çok olacak. Üretime devam.'

Hatun Özger ise kursun hem üretim hem de sosyal açıdan kendisine iyi geldiğini ifade etti: 'Evde fazla bir işim yoktu. Komşularım da buraya geliyordu. Nereye gittiklerini sordum. Çiçekle bayraklar yapılıyor dediler. Ben de gideyim dedim, ben neden evde boş oturayım. Hocamızla konuştuk. Geldim baktım, ortam çok güzel, arkadaşlar da güzel. Gelip gidiyoruz, işimizi de yapıyoruz. Bayrağı da yapıyoruz. Güzel oluyor bizim için. Zamanımız da iyi geçiyor.'

Hozat’taki kurs, el sanatları üzerinden kadın istihdamını desteklerken yerel üretimin ve dayanışmanın örneğini sergilemeye devam ediyor.

