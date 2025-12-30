DOLAR
HPV Aşısı: Op. Dr. Semra Sarı Yıldız’dan Doz ve Koruma Bilgileri

Medical Point Gaziantep Uz. Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, HPV aşısının doz şeması, koruyuculuğu, hedef yaş grupları ve yan etkileri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:55
HPV Aşısı: Op. Dr. Semra Sarı Yıldız’dan Doz ve Koruma Bilgileri

Medical Point Gaziantep Uzmanı HPV aşısının önemini anlattı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, HPV aşısı hakkında bilgiler paylaştı.

HPV hakkında temel bilgiler

Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, HPV'nin (İnsan Papilloma Virüsü) dünyada en yaygın görülen cinsel yolla bulaşan virüslerden biri olduğunu belirtti. Bazı HPV tiplerinin rahim ağzı kanseri, genital siğiller ve çeşitli kanserlere yol açabildiğine dikkat çekti ve HPV'ye karşı en etkili korunma yolunun aşılama olduğunu vurguladı.

Aşılama şeması

Yıldız, aşılama dozlarının kişinin yaşına ve bağışıklık durumuna göre değiştiğini açıkladı. Buna göre 9-14 yaş arası çocuk ve gençlerde 2 doz yeterlidir; ikinci doz, ilk dozdan 6 ay sonra yapılır. 15 yaş ve üzeri bireylerde 3 doz uygulanır: ikinci doz 1. dozdan 2 ay sonra, üçüncü doz ise 1. dozdan 6 ay sonra yapılır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de 3 doz önerilmektedir.

Tekrar doz ve koruyuculuk

Mevcut bilimsel verilere göre HPV aşısı önerilen dozları tamamlandıktan sonra rapel (tekrar doz) yapılmasına gerek yoktur. Aşı, uzun yıllar koruyuculuk sağlar; yani 2 veya 3 dozluk seri bir kez tamamlanır ve aynı kişinin tekrar tekrar HPV aşısı yaptırmasına gerek yoktur.

Kimler için ne zaman yapılmalı?

Yıldız, aşının cinsel ilişki öncesinde yapılmasının en yüksek korumayı sağladığını, ancak cinsel olarak aktif bireylerin de aşıdan fayda görebileceğini ifade etti. Hem kız hem erkek çocuklara, kadınlara ve erkeklere uygulanabileceğini belirtti.

Tarama ve yan etkiler

HPV aşısının kanser taramalarının yerine geçmediğini vurgulayan Yıldız, kadınların düzenli olarak smear testi, HPV testi ve jinekolojik kontrollerine devam etmesi gerektiğini söyledi. HPV aşılarının dünya genelinde milyonlarca kişiye uygulandığını ve güvenilirliğinin kanıtlandığını belirtti. En sık görülen yan etkiler ise aşı yerinde hafif ağrı, kızarıklık ve kısa süreli halsizlik olarak sıralandı.

Op. Dr. Semra Sarı Yıldız'ın açıklamaları, aşılamanın doğru zamanlaması ve düzenli tarama programlarının önemine dikkat çekiyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SEMRA SARI YILDIZ...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SEMRA SARI YILDIZ, HPV AŞISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

