HPV Taraması Hayat Kurtardı: 44 Yaşındaki Avukatta Erken Evre Rahim Ağzı Kanseri Robotik Cerrahiyle Tedavi Edildi

İş yeri semineri sonrası yapılan HPV taraması 44 yaşındaki avukatın hayatını kurtardı

İş yerinde düzenlenen bir sağlık semineri, 44 yaşındaki avukat Gülden Yavuz için hayat değiştiren bir sürecin başlangıcı oldu. Herhangi bir yakınması olmamasına rağmen seminer sonrası yaptırdığı HPV taraması pozitif çıktı. Yapılan ileri tetkikler sonucunda rahim ağzı kanseri erken evrede tespit edildi ve tedavi yalnızca cerrahi müdahaleyle sınırlandırıldı.

Operasyon, Prof. Dr. Salih Taşkın tarafından robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirildi. Cerrahi sırasında hem kanserli doku çıkarıldı hem de hastanın anne olma şansı korunarak iyileşmesi sağlandı. Önceden düzenli smear testi yaptırmış olan Yavuz’un HPV taraması hiç yapılmamıştı; bu durum, tarama testlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

"Hiçbir belirti yoktu, bir seminer hayatımı değiştirdi"

Tanı öncesinde şikâyeti olmadığını belirten Gülden Yavuz, süreci şu sözlerle anlattı: "Rahim ağzı kanseri tanısıdan önce hiçbir belirti yaşamamıştım. Ağrı, kanama ya da beni doktora götürecek herhangi bir şikayetim yoktu. Eğer o seminere katılmasaydım muhtemelen hastalığımı fark etmeyecektim. Tanıyı aldığımda çok erken bir evrede olduğumu öğrendim ve bunun benim için büyük bir şans olduğunu fark ettim. Ameliyat süreci düşündüğümden çok daha kolay geçti; ancak psikolojik olarak 'kanser' kelimesiyle yüzleşmek zorlayıcıydı. En büyük korkum çocuğumdu. Bana bir şey olursa ne olur düşüncesiyle çok endişelendim. Bugün geriye dönüp baktığımda keşke HPV aşısını daha önce bilseydim ve tarama testlerimi daha düzenli yaptırsaydım diyorum. Erken tanı sayesinde sadece bir operasyonla sağlığıma kavuştum. Tüm kadınlara smear ve HPV testlerini, bir belirti beklemeden, utanmadan ve çekinmeden yaptırmalarını öneriyorum. Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir kanser ve geç kalınan her gün aslında ömürden çalınan zamandır."

Uzman uyarısı: Rahim ağzı kanseri çoğu zaman sessiz ilerliyor

Prof. Dr. Salih Taşkın, Yavuz’un tedavi sürecini yönetirken rahim ağzı kanserinin çoğu kez belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti: "Bu hastalık sessiz seyredebilir. Ağrı, kanama ya da günlük yaşamı etkileyen bir belirti olmadan gelişebilir. Gülden Yavuz’un hikayesi, düzenli tarama testlerinin ne kadar hayati olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Smear testi önemli bir tarama yöntemidir, ancak tek başına yeterli değildir. HPV taraması ile birlikte yapıldığında rahim ağzı kanserini çok daha erken evrede yakalama şansımız olur."

Prof. Dr. Taşkın, kanserin birinci evrede yakalanmasının tedavi planını değiştirdiğini vurguladı: "Birinci evrede yakalanan rahim ağzı kanserinde hastalık henüz yayılmamıştır. Bu da kanseri tek bir cerrahi müdahaleyle tamamen tedavi edebilme şansı sağlar. Daha ağır tedavilere çoğu zaman gerek kalmaz. Özellikle genç hastalarda hem yaşam kalitesini hem de geleceğe dair beklentileri koruyan tedavi seçeneklerini güvenle planlayabiliriz."

Robotik cerrahi ile hassas müdahale ve hızlı iyileşme

Robotik cerrahinin tercih edilme nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Taşkın, yöntemin sağladığı avantajları şöyle özetledi: "Robotik cerrahi, ameliyat sırasında büyütülmüş ve net bir görüntü sunar. Bu sayede kanserli dokuyla sağlıklı dokunun sınırlarını çok daha hassas şekilde ayırt edebiliyoruz. Bu hassasiyet, rahmi korumaya çalıştığımız hastalarda son derece önemlidir. Hasta açısından baktığımızda daha küçük kesiler, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve günlük hayata daha kısa sürede dönüş sağlanır."

Aynı zamanda rahim koruyucu cerrahinin herkese uygulanamayacağını belirten Taşkın, kriterleri şöyle açıkladı: "Rahim koruyucu cerrahi herkese uygulanabilen bir yöntem değildir. Kanserin erken evrede olması, tümörün sınırlı olması ve yayılım göstermemesi gerekir. Hastanın çocuk sahibi olma isteği de değerlendirme kriterleri arasındadır. En önemli ilkemiz şudur: Önce hayat. Eğer ameliyat sırasında en ufak bir yayılım şüphesi ortaya çıkarsa, rahmi korumakta ısrar etmeyiz. Hastanın yaşam güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir."

Prof. Dr. Taşkın, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Rahim ağzı kanseri tanısı almak her zaman rahmin alınacağı anlamına gelmez. Erken evrede yakalanan ve uygun özellikleri taşıyan hastalarda, günümüz teknolojisi ve doğru cerrahi yaklaşımla hem kanseri güvenli şekilde tedavi etmek hem de rahmi korumak mümkündür. Bu erken tanı, doğru merkez ve deneyimli bir ekibin sonucudur. Bu nedenle düzenli kontroller ve tarama testleri hayati önem taşır."

