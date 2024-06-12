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Hrant Dink cinayeti davasında son dakika! Savcılık mütalaasını açıkladı!

Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:00
Hrant Dink cinayeti davasında son dakika! Savcılık mütalaasını açıkladı!

Hrant Dink Davasında Savcılık: "Zaman Aşımı Var!" Ogün Samast'ın Suçu Ne Olacak?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetiyle ilgili davanın tetikçisi Ogün Samast, bugün 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Savcılık Ne Talep Etti?

Savcılık, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılandığı davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.

Mütalaada Neler Belirtildi?

Mütalaada, Samast'ın Dink cinayetini 2007 yılında gerçekleştirdiği ve olayın üzerinden 17 yıl geçtiği belirtilerek, bu suçun yasal zamanaşım süresinin 20 yıl olduğu vurgulandı. Bu nedenle Samast'ın bu suçtan cezalandırılamayacağı kaydedildi.

Peki Samast Cezasız mı Kalacak?

Savcılık, Samast'ın cinayetten dolayı aldığı 19 yıl hapis cezasının halen devam ettiğini ve bu cezanın infazının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, savcılığın mütalaasını değerlendirecek ve son kararı verecek.

Bu dava, Türkiye'de işlenen siyasi cinayetlerin ve nefret suçlarının aydınlatılması ve faillerinin cezalandırılması açısından büyük önem taşıyor.

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