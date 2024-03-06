Hrant Dink'in katili Ogün Samast cinayet günü anlattı

Hrant Dink Cinayeti Sanığı Ogün Samast'ın Mahkemede Anlattıkları

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink cinayeti davasında Ogün Samast, cinayet gününe dair yaşananları mahkemede paylaştı. Samast, olay yerinde kendisini takip edenler olduğunu belirterek, cinayetin işlenmesi için Yasin Hayal'i aradığını söyledi. Yasin Hayal'in, "Korkma, onlar bizden, devam et. Korkma, devlet arkamızda" dediğini ifade etti. Ayrıca, Türk bayrağıyla poz verilen Samsun'da polislerin kendisine, "Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz" dediğini aktardı.





Olayın daha önceki ifadelerine ek olarak Samast, cinayetin çok geçmiş bir olay olduğunu savunarak, bazı kritik detayları hatırlamadığını ileri sürdü. Cinayetin işlenmesine giden süreci anlatan Samast, Yasin Hayal'in kendisine güvence verdiğini ve devletin desteğinin olduğunu söyledi. Ayrıca, cinayet günü olay yerinde kendisini takip edenlerin fotoğraflarını gösterdiklerini belirtti.

Mahkemede ifade veren Ogün Samast, yaşanan bu olayların ardında Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in isimlerini tanımadığını ve onlardan talimat almadığını söyledi. Cinayetin işlenmesindeki süreci özetleyen Samast, o dönemde gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle cinayetin gerçekleşebildiğini savundu.