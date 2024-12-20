HRW, İsrail'in Gazze'deki Su Erişimini Engellemesini Soykırım Olarak Nitelendiriyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Sert Suçlama

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillerin yeterli suya erişimini kasıtlı olarak engelleyerek soykırım suçunu işlediğini bildirdi. HRW, "Yok Etme ve Soykırım Eylemleri: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Kasıtlı Olarak Sudan Mahrum Bırakması" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporun İçeriği ve Veriler

179 sayfalık raporda, Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinli sivillerin su erişimini engelleyerek büyük bir yok etme ve soykırım suçu işlediği vurgulanmıştır. Gazze'deki yetkililerle yapılan görüşmelerin yanı sıra Ekim 2023 ile Eylül 2024 arasındaki uydu görüntüleri ve veriler raporda yer almaktadır.

Raporda, İsrail güçlerinin, bölgedeki su, su arıtma ve hijyen tesislerine zarar verdiği belirtilerek, Gazze nüfusunun hayatta kalmak için gerekli asgari su miktarına erişemediği açıklanmıştır. Durumun, binlerce insanın susuzluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edilmiştir.

Eleştiriler ve Açıklamalar

Raporda, İsrailli yetkililerin Gazze'ye boru hattıyla su teminini durdurduğu ve sınırlandırdığı bilgileri de yer almaktadır. Elektrik kesintileri ile yakıt kısıtlamaları, bölgenin su ve sanitasyon altyapısının işlevsiz hale gelmesine neden olmuştur. Ayrıca, İsrail'in su ve sanitasyon altyapısını kasten tahrip ettiği aktarılmaktadır.

HRW İcra Direktörü Tirana Hassan, "Su, insan hayatı için vazgeçilmezdir; ancak bir yılı aşkın süredir İsrail hükümeti Gazze'deki Filistinlilere hayatta kalmak için gerekli asgari su miktarını bile sağlamıyor" diyerek açıklamalarında susuzluğun ve hastalıkların önlenebilir ölüm oranlarına yol açtığını vurgulamıştır.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye su ve insani yardım akışını sürdüğünü iddia etmiştir.

Gazze'deki Çatışmaların Arka Planı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı başlatmıştır. O tarihten beri İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 45 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirmiştir. Öte yandan, İsrail ordusu, çatışmaların başladığı tarihten itibaren 808 askerinin öldüğünü duyurmuştur.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te kısa bir insani ara verilmiş, bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir.

Son dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de, 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 822 Filistinli hayatını kaybetmiştir.