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HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

HSK, 268 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi. Yeni atamalar arasında Adana ve Çanakkale başsavcıları da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:14
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mazeret kararnamesi çerçevesinde 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerlerini değiştirdi. HSK Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının taleplerini göz önünde bulundurarak hazırladığı kararnameyi resmi internet sitesinde yayımladı.

Yeni atamalar, idari yargıda 13 ve adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcıyı kapsıyor. Bu kapsamda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi.

Diğer yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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