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HSK'nın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yeni atama kararları yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:57
HSK'nın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

HSK Başkanlığı tarafından 18 Ocak 2024 tarihli 92 sayılı, 21 Şubat 2024 tarihli 253 sayılı ve 13 Haziran 2024 tarihli 820 sayılı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önemli atama kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Bu kapsamda, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştır. Ankara'da ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gökhan Karaköse ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştır. Antalya'da Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmiştir.

Bu atamalarla birlikte adalet sistemi içerisindeki görev değişiklikleri ve yeniden yapılandırmalar dikkat çekmektedir. HSK'nın aldığı bu kararlar, Türkiye genelindeki yargı süreçlerini etkileyecek ve adaletin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacaktır.

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