HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Cinayetinde Ceza Kararı

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin Cinayeti: Zamanla Hesaplaşma

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in bıçakla öldürülmesi ve İl Başkanı Salih Demir'in yaralanması davasında kararını verdi. Sanık Ali Sever, cinayet ve yaralama suçlarından toplamda müebbet hapis ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza Duruşmasında Dikkat Çeken Gelişmeler

Duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, sanık hakkında yapılan akıl sağlığı raporlarının şöyle olduğunu hatırlattı: “Sanığın akıl hastalığı yok ve cezai ehliyeti tam.”

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Pişgin’e karşı “kasten öldürme” ve Demir’e karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından yargılanması için hapis cezası talep edildi. Ayrıca, sanığın iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan da ceza alması gerektiği belirtildi.

Sanığın İddiaları: Tahliye Talebi

Sanık Ali Sever, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, “HÜDA PAR Adana İl binasının mülkiyeti bana aittir. O bina için benden izin aldılar mı? Suçlamalarımı kabul etmiyorum.” dedi. Ancak mahkeme heyeti, tüm delilleri değerlendirerek sanığı önce müebbet hapis cezasına, ardından ise 11 yıl hapis cezasına mahkum etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı'nın Açıklamaları

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Sacit Pişgin için Allah'tan rahmet diledi. Yapıcıoğlu, verilen cezanın ağır olduğunu ancak yetersiz olduğunu kaydederek, “Sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporlar var. İlk günden beri katil deli numarası yaptı.” ifadelerini kullandı.

Olay, 22 Temmuz 2023'te HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında gerçekleşmiş, sanık Ali Sever tutuklanmıştı. Bu süreçte, Salih Demir de yaralanmıştı.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 2) ile partililer de izleyici olarak yer aldı. Yapıcıoğlu, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.