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HÜDA PAR'lı Şahzade Demir: Deprem Bölgesindeki Temel Sorunlar Hala Giderilmedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen temel sorunların hala çözülmediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:51
HÜDA PAR'lı Şahzade Demir: Deprem Bölgesindeki Temel Sorunlar Hala Giderilmedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, zarar gören illerdeki temel sorunların hala çözülmediğini belirtti. Mecliste düzenlenen basın toplantısında, partisinin 6 Şubat 2023'teki depreme ilişkin hazırladığı 30 sayfalık raporu gündeme getiren Demir, yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Depremin ardından teslim edilen konut sayısının yetersiz olduğunu söyleyen Demir, konteyner kentlerdeki yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığını ifade etti. Ayrıca, eğitim ve sağlık alanlarında ciddi sorunlar yaşandığını aktararak, "Depremde en fazla zarar gören illerde, geçen iki yıla rağmen temel sorunların büyük ölçüde giderilemediği tespit edilmiştir," dedi.

Demir, teslim edilen deprem konutlarının oturmaya hazır olmaması nedeniyle kamu hizmetlerinde aksaklıkların yaşandığını vurguladı. Toplu taşıma, ulaşım, elektrik ve kanalizasyon gibi alanlarda sorunlar olduğunu savunan Demir, ticaret ve sanayi bölgelerinin yeniden imar sürecinin geciktiğini ifade etti.

Esnafların vergi ve kredi borçları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Demir, mücbir sebep süresinin uzatılmasının yeterli olmadığını dile getirerek, "Vergi muafiyetinin getirilmesi lazım. Yüksek kira bedellerinin düşürülmesi gerekiyor. Sanayi bölgelerinin dönüşümü çok yavaş ilerliyor," şeklinde konuştu.

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