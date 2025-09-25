HÜDA PAR'lı Şahzade Demir: Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nun Korunmasında Öncü Olmalı

Şahzade Demir, Türkiye'nin Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nun korunmasında öncü rol üstlenip diplomatik ve güvenlik adımlarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:22
Meclis'te yapılan basın toplantısında çağrı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye'ye öncü rol çağrısında bulundu.

Demir, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye, tarihsel ve ahlaklı sorumlulukları gereği bu süreçte öncü ülke olmalı. Filonun korunması için uluslararası diplomatik görüşmeleri hızlandırmalı, bu girişimlerini arttırmalı ve güvenlik koridorlarının oluşturulmasını koordine etmelidir."

Milletvekili Demir, ayrıca Türkiye'deki bazı üniversitelerin İsrail'deki üniversitelerle işbirliğine devam etmesine tepki gösterdi. İsrail'in eylemlerini de sert ifadelerle eleştiren Demir, "Siyonist terör rejimi Gazze'yi haritadan silmeyi alenen ilan etmekte, bunu ifade etmekten de çekinmemektedir. Bu pervasızlık İslam dünyasının etkisiz açıklamaları ve yaptırımsız diplomatik tepkilerinin ağır bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu, Türkiye'nin rahatlıkla yapabileceği, Türkiye'nin başlatmasıyla çok verimli bir noktaya geleceği kuvvetle muhtemel bir durum. Türkiye bu sorumluluktan kaçmamalıdır."

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

