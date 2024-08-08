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Hudeyde'de ABD ve İngiltere'den Husilere Saldırı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırıları duyurdu. Husiler, cevap verme kararı aldıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:09
Hudeyde'de ABD ve İngiltere'den Husilere Saldırı

Husilerin ABD ve İngiltere'ye Tepkisi

Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti, son günlerde dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Husiler, ABD ve İngiltere'nin kente yönelik düzenlediği iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Husilere ait olan El-Mesire televizyon kanalı, saldırıların el-Cubbane bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Bombardımanın Etkileri

Henüz saldırıların yol açtığı hasara dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca, ABD ve İngiltere tarafından bu olaylara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde'nin Stratejik Önemi

Husilerin kontrolündeki Hudeyde kenti, önemli bir uluslararası havalimanı ve üç limanı barındırması nedeniyle Yemen'in en kritik şehirlerinden biri konumunda. Medyanın aktardığı bilgide, Hudeyde'nin el-Cubbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma üssü bulunduğu ifade ediliyor.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Yemen'deki Husiler, İran destekli gruplar olarak biliniyor ve İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstererek 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında bazı ticari gemilere el koyarak bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırmalar gerçekleştirdi.

Deniz Ticaretine Etkisi

Husilerin eylemleri, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı almasına yol açtı. ABD, 18 Aralık 2023'te bu durumu dikkate alarak bir grup ülke ile birlikte Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğunu duyurdu.

Gelecek Stratejileri

Husiler, ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği saldırılar üzerine bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarına dair bir açıklama yaptı. Bu durum, bölgedeki gerilimleri artırabilir ve uluslararası deniz ticareti üzerinde ciddi etkilere yol açabilir.

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