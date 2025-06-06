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Hudut Kartalları Bayramda Görevde: Nusaybin'deki Askerler Vatan Nöbetinde

Nusaybin'deki hudut kartalları, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta vatan nöbetinde geçiriyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 10:52
Hudut Kartalları Bayramda Görevde: Nusaybin'deki Askerler Vatan Nöbetinde

Nusaybin’de Bayram Nöbeti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında görev yapan hudut kartalları, Kurban Bayramı'nda vatan nöbetine devam ediyor. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, bayram sevincini ailelerinden uzakta yaşamasına rağmen, vatan görevini gururla yerine getiriyor.

Her An Tetikte

7 gün 24 saat kesintisiz güvenliği tesis eden askerler, yerli ve milli silahlarla donatılmış durumda. Gelişmiş termal kameralar ve gece görüş dürbünleri ile sınırı sürekli izleyen Mehmetçik, hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor.

Yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı sık sık incelemeler gerçekleştiren bu kahramanlar, kaçakçılıkla ilgili olaylara karşı da her daim hazırlıklı durumda. "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görev başında olan Mehmetçik, Suriye sınırında kuş uçurtmuyor.

Bayram Sevinci ve Dayanışma

AA ekibi, Kurban Bayramı’nı vatanın huzur ve güvenliği için nöbette geçiren askerlerin bayram sevincine tanıklık etti. Askerler, bayram sabahında içtima alanında bir araya gelerek komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Komutanlar, bayramda askerlerine şeker ve kolonya ikram ederek moral kaynağı oldu. Vatan için her an hazır olan bu kahraman Mehmetçikler, sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini de tüm Türkiye’ye gösteriyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, vatan nöbetinde...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, vatan nöbetinde bayram sevincini yaşadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, vatan nöbetinde...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, vatan nöbetinde bayram sevincini yaşadı.

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