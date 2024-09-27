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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül'de Başlıyor

Adalet Bakanı, yeni sınavlarla hukuk mesleklerine girişte kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:28
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül'de Başlıyor

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül’de İlk Kez Yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Eylül’de gerçekleşecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu sınavlarla, hakim, savcı ve avukat adaylarının meslek öncesindeki yeterliliklerinin değerlendirileceğini belirtti.

Sınavların Amacı ve Uygulanacağı Merkezler

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez uygulanacak olan HMGS ve İYÖS'nin hukuk mesleklerine girişte yetkinliği artırmayı hedeflediği ifade edildi. Sınavlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Bakan Tunç’tan Adaylara Başarı Dileği

Bakan Tunç, avukatlık stajına başlamadan önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nı geçmenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Sınavda yeterli puanı alan adaylar, mesleklerine kabul edilecekler. Bu süreç, hukuk sistemimizi hem nitelik hem de nicelik açısından daha kaliteli hale getirmek amacıyla önemli bir adım atmamızı sağlayacak." dedi.

Hukuk Eğitimi ve Yükseköğretim Kurulu İşbirliği

Bakan Tunç ayrıca, hukuk eğitim kalitesinin artırılması yönünde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile devam eden görüşmelere de değindi. "2002 yılında yaklaşık 9 bin hakim ve savcı vardı, bu sayı bugün 25 bine yaklaşmış durumda. Eğitimdeki kaliteyi artırmak adına hukuk fakülteleri kontenjanları 190 binden 125 bine düşürüldü" diyerek bu konunun önemini vurguladı.

Bakan Tunç, sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyerek, "Hukuk sistemimizin güçlenmesi için bu sınavlar büyük bir fırsat sunuyor." şeklinde konuştu.

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