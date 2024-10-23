Hukuk Muhakemeleri Tarifelerinde Yeni Düzenlemeler

Hukuk Muhakemeleri Tarifelerinde Değişiklikler

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında çeşitli ücret tarifeleri güncellendi. Tanıklık, hakem ve gider avansı tarifeleri dikkat çekici değişiklikler içeriyor.

Tanıklara Ücret Ödenecek

Hukuk yargılamalarında tanıklara 100 ila 150 lira arasında ücret ödenecek. Tanıkların, duruşmaya katılabilmek için seyahat etmeleri gerektiğinde konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Gider Avansı Miktarları

Gider avansı tarifesine göre, dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı miktarı, davacı için taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile birlikte toplamda 400 lira olarak belirlendi. Kullanılmayan gider avansı, hükmün kesinleşmesinin ardından davacıya iade edilecek.

Hakem Ücretleri Belirlendi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, hakem ya da hakem kurulları ile taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda belirli oranlarda hakem ücretleri ödenecek. İlk 500 bin lira için tek hakem durumunda %5, 3 veya daha fazla hakem için %8 olarak belirlenirken, sonraki 500 bin lira için %4 veya %7 oranları geçerli olacak. 10 milyon lira ve üzerindeki anlaşmazlıklarda ise oranlar daha da düşüyor.

Ödenen tanık ücretleri ile giderler, vergi ya da harç muafiyeti ile değerlendirilecektir.