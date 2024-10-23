DOLAR
34,23 -0,04%
EURO
36,98 -0,07%
ALTIN
3.024,48 -0,01%
BITCOIN
2.308.069,76 0,19%

Hukuk Muhakemeleri Tarifelerinde Yeni Düzenlemeler

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre tanıklara 100-150 lira, hakem ücretleri ise belirli oranlara göre belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 02:14
Hukuk Muhakemeleri Tarifelerinde Yeni Düzenlemeler

Hukuk Muhakemeleri Tarifelerinde Değişiklikler

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında çeşitli ücret tarifeleri güncellendi. Tanıklık, hakem ve gider avansı tarifeleri dikkat çekici değişiklikler içeriyor.

Tanıklara Ücret Ödenecek

Hukuk yargılamalarında tanıklara 100 ila 150 lira arasında ücret ödenecek. Tanıkların, duruşmaya katılabilmek için seyahat etmeleri gerektiğinde konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Gider Avansı Miktarları

Gider avansı tarifesine göre, dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı miktarı, davacı için taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile birlikte toplamda 400 lira olarak belirlendi. Kullanılmayan gider avansı, hükmün kesinleşmesinin ardından davacıya iade edilecek.

Hakem Ücretleri Belirlendi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, hakem ya da hakem kurulları ile taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda belirli oranlarda hakem ücretleri ödenecek. İlk 500 bin lira için tek hakem durumunda %5, 3 veya daha fazla hakem için %8 olarak belirlenirken, sonraki 500 bin lira için %4 veya %7 oranları geçerli olacak. 10 milyon lira ve üzerindeki anlaşmazlıklarda ise oranlar daha da düşüyor.

Ödenen tanık ücretleri ile giderler, vergi ya da harç muafiyeti ile değerlendirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanlığı 310 Uzman Erbaş Alacak
2
Nijerya'da Tanker Patlaması: Ölü Sayısı 181'e Yükseldi
3
Türkiye’nin İlk Operası Özsoy'un Hikayesi Beyaz Perdede
4
Hukuk Muhakemeleri Tarifelerinde Yeni Düzenlemeler
5
TİKA, Kosova'da Türkçe Eğitimi Destekliyor
6
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Büyükelçisi'ni Ağırladı
7
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekili Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak