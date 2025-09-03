Hukukçular Derneği'nden 2025-2026 Adli Yılı Açılış Programı

Hukukçular Derneği, 2025-2026 Adli Yılı kapsamında açılış programı düzenledi. Dernekten yapılan açıklamaya göre program İstanbul'daki genel merkezde yapıldı.

Genel Başkan Mehmet Melih Gülseren: Adalete güven ve hukukun üstünlüğü

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren, yeni adli yıldan adalete güvenin arttığı, hukukun üstünlüğünün güçlendiği bir dönem olmasını dileyerek, "Ülkemiz, yeni anayasa çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' adımları ve icra-infaz mevzuatı değişiklikleri gibi yoğun bir gündemden geçiyor. Dernek olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hep birlikte daha adil bir toplum ve bilinçli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un vurgusu

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, adaletin sadece yargı mensupları için değil toplumun tüm kesimleri açısından yaşamsal olduğunu belirterek, "Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Hakim, savcı, avukat ve tüm adli personelin süreci adaletle yürütmesi gerekir. Bunun bir de toplumsal psikoloji boyutu var." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi ve AK Parti milletvekillerinin mesajları

İstanbul Valisi Davut Gül, Hukukçular Derneği'nin Türkiye'de sivilleşmenin ve demokratikleşmenin önemli temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Allah birliğinizi, bütünlüğünüzü ve kardeşliğinizi daim eylesin." ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım adaletin evrenselliğine vurgu yaparak, "Adalet, insanlığın varlığıyla birlikte kıyamete kadar tartışılacak bir kavramdır. Bu çerçevede adalet kavramını derinlemesine irdelemek gerekir. Adli yılımız hayırlı olsun." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise dernek çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, hukuk devletinin itibarını güçlendirmek için gösterilen dirayet ve sorumluluğa şükranlarını sundu.

Mesleki dayanışma ve reform gündemi

Programa katılanlar yeni adli yıla ilişkin görüşlerini paylaşırken, mesleki dayanışma içinde hukuki reform gündemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.