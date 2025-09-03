DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
48,02 -0,16%
ALTIN
4.716,14 -0,88%
BITCOIN
4.614.567,28 -0,65%

Hukukçular Derneği'nden 2025-2026 Adli Yılı açılış programı

Hukukçular Derneği İstanbul'da 2025-2026 Adli Yılı açılışını gerçekleştirdi; liderler adalete güven, hukukun üstünlüğü ve hukuki reform vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:47
Hukukçular Derneği'nden 2025-2026 Adli Yılı açılış programı

Hukukçular Derneği'nden 2025-2026 Adli Yılı Açılış Programı

Hukukçular Derneği, 2025-2026 Adli Yılı kapsamında açılış programı düzenledi. Dernekten yapılan açıklamaya göre program İstanbul'daki genel merkezde yapıldı.

Genel Başkan Mehmet Melih Gülseren: Adalete güven ve hukukun üstünlüğü

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren, yeni adli yıldan adalete güvenin arttığı, hukukun üstünlüğünün güçlendiği bir dönem olmasını dileyerek, "Ülkemiz, yeni anayasa çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' adımları ve icra-infaz mevzuatı değişiklikleri gibi yoğun bir gündemden geçiyor. Dernek olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hep birlikte daha adil bir toplum ve bilinçli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un vurgusu

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, adaletin sadece yargı mensupları için değil toplumun tüm kesimleri açısından yaşamsal olduğunu belirterek, "Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Hakim, savcı, avukat ve tüm adli personelin süreci adaletle yürütmesi gerekir. Bunun bir de toplumsal psikoloji boyutu var." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi ve AK Parti milletvekillerinin mesajları

İstanbul Valisi Davut Gül, Hukukçular Derneği'nin Türkiye'de sivilleşmenin ve demokratikleşmenin önemli temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Allah birliğinizi, bütünlüğünüzü ve kardeşliğinizi daim eylesin." ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım adaletin evrenselliğine vurgu yaparak, "Adalet, insanlığın varlığıyla birlikte kıyamete kadar tartışılacak bir kavramdır. Bu çerçevede adalet kavramını derinlemesine irdelemek gerekir. Adli yılımız hayırlı olsun." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise dernek çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, hukuk devletinin itibarını güçlendirmek için gösterilen dirayet ve sorumluluğa şükranlarını sundu.

Mesleki dayanışma ve reform gündemi

Programa katılanlar yeni adli yıla ilişkin görüşlerini paylaşırken, mesleki dayanışma içinde hukuki reform gündemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
2
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Öldü
3
Fas'ta Gece Gösterileri: Gazze'deki Açlık ve Soykırım Protestosu
4
Mardin’de Zincirleme Kaza: 3’ü Çocuk 9 Yaralı
5
Kerkük'te Mevlit Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi
6
Adana'da Halı Saha Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor