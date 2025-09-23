Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi

Hultsfred’te camide büyük hasar bırakan yangın

Olay ve müdahale

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın, binada ciddi maddi zarar oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma yürüten yetkililer, yangının kundaklama şüphesi taşıdığını açıkladı.

Dagensvastervik gazetesine konuşan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein, yangının saat 02.00'de başladığını ve iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye ve polis açıklaması

Bowein, yangın ihbarının ardından birçok itfaiye ve kurtarma aracının kısa sürede bölgeye ulaştığını söyleyerek, "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Hultsfred Polisi ise yaptığı açıklamada, yangının kundaklama sonucu yandığına dair şüphelerin bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

