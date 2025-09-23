Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi

Kalmar'ın Hultsfred ilçesindeki iki katlı ahşap camide saat 02.00'de çıkan yangın büyük hasara yol açtı; polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:05
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi

Hultsfred’te camide büyük hasar bırakan yangın

Olay ve müdahale

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın, binada ciddi maddi zarar oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma yürüten yetkililer, yangının kundaklama şüphesi taşıdığını açıkladı.

Dagensvastervik gazetesine konuşan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein, yangının saat 02.00'de başladığını ve iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye ve polis açıklaması

Bowein, yangın ihbarının ardından birçok itfaiye ve kurtarma aracının kısa sürede bölgeye ulaştığını söyleyerek, "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Hultsfred Polisi ise yaptığı açıklamada, yangının kundaklama sonucu yandığına dair şüphelerin bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açarken...

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açarken polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek