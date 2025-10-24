Hulusi Akar Gaziantep'te: "Öyle veya Böyle Terörsüz Türkiye'yi İnşa Edeceğiz"

Hulusi Akar Gaziantep Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen "Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri" konulu konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Birlik, Beraberlik ve Milli Güvenlik

Akar, savunma ve güvenliğin yalnızca silah, teçhizat ve kuvvetle sağlanamayacağını vurgulayarak toplumun birliğinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Birlik ve beraberlik o ülkenin, o devletin bekası için o milletin refahı için olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı ve bunun tüm devletler için geçerli bir gerçek olduğunu belirtti.

Bölgede Gelişmeler ve Riskler

Dünyada ve bölgede yaşanan hızlı değişimlere işaret eden Akar, örnekler vererek gelişmelerin ülkeye risk oluşturduğunu söyledi: "Bir anda Pakistan-Hindistan savaşı çıktı, o bitti arkasından bir anda Pakistan-Afganistan savaşı çıktı. Diğer tarafta Gazze, Filistin iki yıldan beri kanayan yaramız, orada oluk oluk kan akıyor."

Akar, "İnşallah şu anda alınan tedbirlerle yapılan görüşmelerle Türkiye'nin yaptığı çok ciddi girişimlerle bu ateşkes sağlandı, bunun devamı için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek ülkenin farkındalık ve tedbir gerekliliğine vurgu yaptı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Terörle mücadele konusunu ön plana alan Akar, "Öyle veya böyle Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Akar sözlerine şu ifadeleri ekledi: "40 yılı aşkın süredir o cefayı gördük. Kayıplarımızı, şehitlerimizi gördük. Analar ağlıyor, analar ağlamasın kan dökülmesin."

Devletin kararlı duruşuna işaret eden Akar, uygulanan tedbirlere değinerek "'Örgütü feshet ve silahı bırak' denilerek gerekli tedbirler alındı. İlerleme şu anda devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yapay Zeka, Dijiterör ve Dijital Riskler

Akar, öğrencileri dijital ortam ve sosyal medyadaki risklere karşı uyararak "dijiterör" konusuna dikkat çekti. Ayrıca yapay zeka trendine değinip salonda yapay zeka ile hazırlanmış bir videoyu izlettirdi; bu video bazı devlet başkanlarının Şanlıurfa türküsü söylerken hazırlanmış bir örnekti.

Yapay zekanın hızlı gelişimine ilişkin değerlendirmesinde Akar, "Yapay zeka aldı başını gidiyor. Herkes yapay zeka ile uğraşıyor, kimse doğal zekayla uğraşmıyor. Bir de doğal zeka var, kendi zekamızı ve görgümüzü entelektüel kapasitemizi kullanmamız lazım ki, ayağımız yere sağlam bassın." dedi ve yüksek teknolojiye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Program Kapanışı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in selamlama konuşmasının ardından program, Akar'a takdim edilen hediye ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

